"كنت بزوغ من المدرسة علشانها".. خالد زكي يكشف قصة عشقه لميرفت أمين

تحدث الفنان خالد زكي، عن حبه للفنانة ميرفت أمين، عندما كان في مرحلة الشباب، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي يعرض عبر شاشة "CBC".

وقال "زكي": "كنت بزوغ من الدراسة، وبتفرج على فيلمها أبي فوق الشجرة، وكل مصر كانت بتحبها، وشوفت الفيلم 12 مرة".

وأضاف، أنه اكتشف بعد عامين، أن ما كان يشعر به تجاه ميرفت أمين لم يكن صادقًا: "وجدت أنني أحب سيدة أخرى أكثر منها".

وأوضح: "في السن الصغيرة، دائمًا ما يمر الإنسان بعدد كبير من التجارب العاطفية، وعندما تنتهي كل تجربة، يعتقد أنها نهاية العالم، أنا رسبت مرتين في الثانوية العامة بسبب قصة حب فاشلة، لأن الحب إذا كان حقيقيًا، فسيستمر إلى الأبد، وبعدما يتجاوز الإنسان 40 عامًا، فإنه يكون أكثر نضجًا ومقدرة على تقييم علاقاته".