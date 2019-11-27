تعاني الكثير من السيدات في كيفية تقديم طبق الكوسة فالكثير من الأطفال لا يفضلونها ولذلك تبحث الأمهات عن طرق شهية وتقدم "هُن" طريقة تحضير كوسة بالبارميزان فى الفرن للشيف هشام السيد. مقادير كوسة بالبارميزان في الفرن 4 حبات كبيرة كوسة قطعة جبنة بارميزان بولة متوسطة بقسماط زيت الزيتون Advertisements ملح ثمرة جزر طريقة تحضير كوسة بالبارميزان في الفرن شكلي الكوسة حسب الرغبة احشيها بالجزرالمبشور ادخليها الفرن حتى احمرار الوجة تقدم ساخنة

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