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كوسة بالبارميزان

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تعاني الكثير من السيدات في كيفية تقديم طبق الكوسة فالكثير من الأطفال لا يفضلونها ولذلك تبحث الأمهات عن طرق شهية وتقدم "هُن" طريقة تحضير كوسة بالبارميزان فى الفرن للشيف هشام السيد.

مقادير كوسة بالبارميزان في الفرن

4 حبات كبيرة كوسة

قطعة جبنة بارميزان

بولة متوسطة بقسماط

زيت الزيتون

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ملح

ثمرة جزر

طريقة تحضير كوسة بالبارميزان في الفرن

شكلي الكوسة حسب الرغبة

احشيها بالجزرالمبشور

ادخليها الفرن حتى احمرار الوجة

تقدم ساخنة

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