طريقة عمل بسكويت الشاي في البيت

بسكويت الشاي يعتبر تسالي لذيذة خلال اليوم، فضلا عن تفضيل البعض الإفطار به عوضا عن الأكل الدسم، وهو مفيد ومغذي للكبار والأطفال على حد سواء، ومكوناته بسيطة، يمكن تحضيره في المنزل باتباع تلك الخطوات. المقادير 2 كوب دقيق. 1/2 كوب زيت. 1/2 كوب سكر. 1/2 كوب عصير برتقال. ملعقة صغيرة فانيليا. كيس بيكنج بودر. Advertisements طريقة التحضير يخلط السكر مع الزيت ثم يضاف عصير البرتقال والفانيليا. يخلط الدقيق مع البيكنج بودر، ثم يضاف لخليط الزيت والسكر. يقلب العجين جيدا، ثم يترك ليرتاح لمدة 10 دقايق. يفرد العجين بالنشابة ةيقطع لمربعات. يمكن تزيين الوجه بالشوكة. ترص قطع البسكويت البسكوت فى صينية مدهونة بالزيت. يدخل الفرن على درجة حرارة 180 حتى ينضج، ويقدم.

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