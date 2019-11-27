قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل كوردن بلو، وذلك من خلال برنامج "بالصحة والراحة" الذي تقدمه على قناة "CBC سفرة"، وهو من الوجبات المغربية التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة. مقادير عمل كوردن بلو 4 صدور دجاج شرائح مدقوقة ملح 1 ملعقة كبيرة بابريكا نصف ملعقة صغيرة سكر فلفل أسود 1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم 1 ملعقة صغيرة بودرة بصل 1 ملعقة كبيرة بهارات دجاج 8 شريحة روزبيف 10 شريحة جبنة شيدر للسندوتشات Advertisements التغليف 2 بيضة 1 ملعقة كبيرة لبن رشة ملح وفلفل أسود 1 كوب بقسماط 2 ملعقة كبيرة نشا زيت للقلي التقديم بطاطس محمر خضار سوتيه أرز أبيض طريقة عمل كوردن بلو تتبل شرائح الدجاج بالملح والفلفل والتوابل ورشة السكر. تغلف بوضعها في البيض المخفوق مع الملح والفلفل واللبن ثم توضع في خليط البقسماط والنشا ثم تقلى في الزيت. تزين وتقدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل كوردن بلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.