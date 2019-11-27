يعتبر الفطير طبق مخبوز غالباً ما تُصنع من عجينة الحلويات وتكون مغطاة بحشوة ذات طعمة لاذعة حلوة أو مالحة. يمكن أن تكون الفطائر مجموعة متنوعة من الأحجام، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل فطير طاسة بدقيق السميد، على طريقة الشيف"نجلاء الشرشابي". مقادير فطير طاسة بدقيق السميد 2 كوب دقيق كوب سميد رشة ملح رشة سكر ملعقة صغيرة خميرة فورية ماء للعجن سمنة للدهن طريقة تحضير فطير طاسة بدقيق السميد - يخلط الدقيق والسميد والملح والسكر والخميرة Advertisements - يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة - تغطى العجينة وتترك لتتخمر - تقطع كرات وسط وتفرد بالنشابة - تدهن بالسمنة وترش بالسميد - يرص كل 4 طبقات فوق بعضها البعض - تفرد بالنشابة - توضع في طاسة وتغطى على النار - تقلب على الوجه الآخر وتقدم عند تمام النضج .

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