القصة الكاملة لأزمة شيرين رضا مع الأطباء البيطريين

تغريدة هجومية، انتقدت بها الفنانة شيرين رضا تعامل الأطباء البيطريين مع الحيوانات، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، ما سبب جدلا واسعا بين الداعم لها والمنتقد لاتهاماتها، ليقرر الدكتور حسن حلمي، نقيب الأطباء البيطريين بكفر الشيخ الرد عليها من خلال اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

"هن" يرصد تفاصيل أزمة الفنانة مع "الأطباء البيطريين" بكفر الشيخ، في التقرير التالي..

انتقاد شيرين رضا للأطباء البيطريين

"يجب تغيير اسم هيئة الطب البيطري إلى جزارين النازية".. تلك بداية "التغريدة النارية" لشيرين رضا، متابعة: "الطب لا يعني القتل العمد والتعذيب واستخدام السم الممنوع دوليًا لقتل الحيوانات يا عديمي الضمير".

واستمرت "شيرين" في هجومها، قائلة: "العالم يتقدم بالعلم والرحمة، وانتوا عايمين في بحر الجهل والتخلف، يا رب ارحمنا وارحم هذه الكائنات المسكينة برحمتك يا رب"، مرفقة صورة لكلب خلال صيده بالشبكة وعصاتين.

ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدة شيرين رضا

خلال 48 ساعة، تفاعل نشطاء "سوشيال ميديا" مع تدوينة الفنانة، من أبرز التعليقات: "اللي بيحصل ضد الإنسانية والرحمة وكل الديانات السماوية"، و"هو فين حقوق البيطرين الأول، مفيش ثقافة عند معظم المصرين وانتي أولهم عن ماهية الطب البيطري، كتعليم وتدريب وتعين ف الهيئات المختلفة، واللي بيسافر مننا برا بيكون أفضل شخص في أي مجال بيطري، قبل متقولي رأيك على حاجة، لازم يكون عندك وعي كامل وثقافة"، و"والله عندك حق، مبقاش في رحمة".

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ودون حساب يحمل اسم "فتاة": "هيئة الطب البيطري بتنزل بحملات ودكاتره لابسين بالطو مش لبس عمال النظافة.. اتأكدي من اللي بتنزليه الأول وبلاش تشويه في هيئة ليها كيانها واحترامها".

نقيب الأطباء البيطريين بكفر الشيخ يستنكر موقف شيرين رضا

في بيان رسمي صدر مساء أمس الثلاثاء، رفض الدكتور حسن حلمي، نقيب الأطباء البيطريين بكفر الشيخ، تصريحات الفنانة شيرين رضا، ووصفها لهم بـ"جزارين النازية"، موضحا أن النقابة ستتخذ الإجراءات التي تضمن حقوقهم من الفنانة، والذي يقع على عاتقهم مسؤولية 15 مليون حيوان ضال في مصر، يتعاملون معهم وفق ما تقتضيه مهام الطبيب البيطري نحو الحيوان وليس كما تصفهم الفنانة، على حد قوله، والتي يجب أن يكون تصريحاتها ترتقي للفنان الذي يحتذى به.

وشدد "حلمي" على اعتزام "البيطرين" اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنانة، حفاظًا على كرامة الطبيب البيطري من خلال تكليف المستشار القانوني للنقابة بعمل مذكرة رسمية للنائب العام المصري ضدها، موجها لها رسالة: "تعالي حضرتك اقفي مكان الطبيب البيطري واعرفي شغله على الطبيعة وجربي ووقتها هتعرفي إنهم جزاريين النازية ولا لا".