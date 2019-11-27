صور.. سيدة تضع 3 توائم في مستشفى العلمين بعد سنوات من الحرمان

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وضعت سيدة من مدينة الحمام بمطروح، ثلاثة توائم في مستشفى العلمين النموذجي.
واستقبل المستشفى سيدة، كانت تعاني من تأخر الإنجاب لسنوات عديدة، مقيمة في مدينة الحمام شرق مطروح، ووصلت قسم الاستقبال تعاني من آلام الحمل والولادة، وجرى توقيع الكشف الطبي عليها بقسم النساء والتوليد، ودخولها العمليات في نفس اليوم على وجه السرعة.
وقال الدكتور محمد ظريف، مدير مستشفى العلمين النموذجي، إنه جرى حجز الأطفال الثلاثة بقسم الحضانة بالمستشفى، وهم بحالة صحية جيدة، مقدما الشكر والتقدير لفريق العمل بقسم النساء والتوليد وقسم الأطفال المبتسرين لجهودهم في العمليات القيصرية ورعاية الأطفال.
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