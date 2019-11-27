"من تاكلها ستنجب طفلا جميلا".. تعرف على فاكهة "هيفا" في أذربيجان

محمد اسماعيل - القاهرة - تحتل فاكهة السفرجل مكانة مهمة في المطبخ الأذربيجاني. ووفقاً للتقاليد الأذربيجانية، فإن المرأة الحامل التي تتناول مربى السفرجل سوف تنجب طفلاً جميلاً. تعرّف إلى هذه الفاكهة التي تُعرف باسم "هيفا" (Heyva) باللغة الأذربيجانية.
وإليك بعض المعلومات عن فاكهة السفرجل التي تحظي بشعبية في المطبخ الأذربيجاني، بحسب موقع قناة "CNN عربية":
- زُرعت شجرة السفرجل لأول مرة قبل 4 آلاف عام في أذربيجان
- من ناحية المظهر، تبدو فاكهة السفرجل كمزيج من ثمرتي التفاح والكمثرى
- تحظى فاكهة السفرجل بشعبية في المطبخ الأذربيجاني. وتُضاف إلى مختلف الأطباق مثل يخنة لحم الخروف والدجاج، وأوراق الملفوف التي تُحشى بالأرز واللحم.
- تُستخدم فاكهة السفرجل في صنع المربى في أذربيجان. ووفقاً للتقاليد، فإن المرأة الحامل التي تتناول مربى السفرجل سوف تنجب طفلاً جميلاً
- ربطت الأساطير اليونانية السفرجل بآلهة الحب، أفروديت. ولذلك، أصبحت الفاكهة تُعرف بكونها فاكهة الحب، والزواج، والخصوبة
- فاكهة السفرجل غنية جداً بالكربوهيدرات، وحمضي الماليك والستريك، وفيتامين "C"
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