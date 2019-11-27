بالصور.. رانيا يوسف بفستان "أوف شولدرز" في فعاليات "القاهرة السينمائي"

لفتت الفنانة رانيا يوسف الأنظار، بإطلالتها في العرض الخاص لفيلم "احكيلي"، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41، والمقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.

وأطلت "رانيا"، بفستان "أوف شولدرز"، والذي تميز بأنه يجمع بين الأبيض والأسود، ومزود بفتحة جانبية طويلة، وحزام قاتم اللون، من توقيع دار الأزياء "بالمان".

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وتأتي تلك الإطلالة، عقب إثارتها للجدل، خلال "القاهرة السينمائي" بأزيائها الجريئة، التي تميز أغلبها بـ"القُصر" أو مكشوف.

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فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وانطلقت مساء الأربعاء الماضي، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام، حيث تتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".