استشاري طب نفسي: 4% فقط من السيدات "شايفين نفسهم حلوين"

قال الدكتور محمد طه، استشاري طب نفسي، إن هناك أمراض للطعام، تخص الجانب النفسي، منها مرض "فقدان الشهية"، وغالبا ما ينتشر بين الفتيات، مضيفًا: "استقبال الفتاة لجسمها بيكون مختلف شوية عن الواقع، ممكن جسمها يكون له وزن وشكل معين، بس استقبال الفتاة له، يختلف عن الواقع، تبقى رفيعة جدًا بس شايفة نفسها سمينة".

وأضاف "طه"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN": "الفتاة دي بقى بتصاب بمرض نفسي، ويكون مش عندها نفس للأكل، وتفقد الشهية، فيه فتيات أخرى، بتكون تحب الأكل أوي بس مش عاوزه جسمها يزيد، فهي بتاكل قدر كبير جدًا من الطعام ثم تأخذ أدوية للإسهال".

استشاري طب نفسي: عارضات الأزياء تعانين من ضغط نفسي بسبب الطعام

وأوضح أن الفتيات والسيدات، المعرضات للظهور يكون عليهم ضغط نفسي كثير بسبب الوزن والأكل، مثل الممثلات والمذيعات وخاصة عارضات الأزياء، مضيفًا: "54% من عارضات الأزياء، بيتقال لهم لو وزنكم مقلش هتترفدوا من الشغل، فالبنت ترفض الأكل وتفقد الشهية، وهذا يمثل ضغط نفسي عليهم بشكل كبير للغاية".

من ناحية أخرى، أكد أن زيادة الوزن، لها أثار نفسية على الفتيات، حيث إن 55% من أصحاب السمنة مُعرضين للاكتئاب، كما أن السوشيال ميديا أثرت بشكل كبير في علاقة الشخص بجسمه واستقباله لجسمه، موضحًا أن إحدى شركات التجميل أجرت بحث ودراسة معينة أظهرت أن 80% من المواطنين يروا أن كل سيدة بها شيء جميل.

وتابع :" الدارسة أكدت أن 4% فقط من الستات مصدقين أنهم جمال، رغم أن كل ست فيها حاجة جميلة، بس الانستجرام يعد أسوا وسيلة تواصل اجتماعي مؤثرة على الصحة النفسية، الواحدة تبقى شكلها كويس وتفتح الانستجرام وتقارن صورها بالصور على الموقع تلاقيها وحشة شكلي بقى عامل ازاي بالنسبة للصور دي، بيفتح باب المقارنة يصيب بعض الناس بمشاكل نفسية ومشاكل في الجسم والأكل والوزن ".