فيديو.. مريم عامر تحيي ذكرى والدها بـ"ديو عامل إيه في حياتك"

"عامل أيه في حياتك ياحبيي، طمني عليك، ده أنا ذكرياتك، حب عمرك اللي مش ناسيك"، كلمات تغني بها الفنان الراحل عامر منيب، خلال العمل المشترك الذي كشفت عنه ابنته مريم، والذي حمل عنوان"عامل ايه"، في فيديو كليب مدته 3 دقائق و15 ثانية.

بدأ الفيديو كليب، من خلال عدد من المشاهد، التي جسدها الفنان خلال أعماله السينمائية، ومن داخل استديو التسجيل، بدأت مريم في غناء المقطع الخاص بها، والتي بدت متأثرة خلاله، وصوتها يملؤه الشجن، والذي بدا مقارب لصوت والدها الراحل.

وقالت مريم، "اطمن يا حبيبي عليا والله بخير، أنا شايفك ديما حواليا مش ناقص غير حضنك وشوية حنية وحشوني كتير، أنا صورتك ديما قدامي ومفارقتنيش ويوماتي معايا في أحلامي ومبتسبنيش، على وعدي معاك ارفع اسمك وفي قلبي تعيش، وحشاني أيامنا وخروجتنا أجمل أيام".

"وحشني الحضن اللي تخدني فيه قبل ما أنام".. استكملت مريم غناء المقطع والديو المشترك، الذي جمع بينها وبين والدها، والتي تتذكر خلاله التفاصيل التي جمعتها بوالدها، "وحشني حبيبي تغنيلي وأنا أقول يا سلام".

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وكانت مريم كشفت، أمس، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، طبيعة العمل الذي حضرته مفاجأه في ذكرى وفاة والدها الثامنة، قائلة، "هو عبارة عن أغنية من أغنيات والدي الفنان الراحل، والتي عاش عليها الكثيرين، ويشاركني بها الفنان والملحن عمرو مصطفى، والموزع أحمد عادل، وهو عبارة عن "ديو مشترك".

وأفصحت مريم عن طبيعة الديو، وأكدت مشاركتها مع والدها في الغناء، "لسة مخلصناش وهنعلن عنه، والفكرة هي أغنية غناها بابا الله يرحمه، وإحنا عملنا تطورات فيها، بحيث تكون فكرة ديو مشتركة بيني وبين بابا".

عامر منيب الغائب الحاضر في حياة ابنته مريم

رغم رحيل الفنان والأب عن ابنته مريم، إلا أن روحه تغمرها في كل تمكان، ما جعلها تنتهز فرصة تخرجها في الجامعة، ليكون والدها مشاركًا لها، وخلال منشور لها، كتبته عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، عبرت عن مدى عرفانها وامتنانها لوالدها، حينما شاركت صورة من طفولتها جمعتها به، وأرفقت تعليقًا عليها قائلةً: "بابا أنا اتخرجت"، واحتلت بها قلوب السوشيال ميديا.

مريم تستعيد ذكرياتها مع عامر منيب

"والدي هو الرجل رقم واحد في حياتي سواء في وجوده أو لا"، كلمات تحمل في طياتها معالم الآسى والحزن، قالتها خلال مداخلة هاتفية أجرتها مع برنامج "السفيرة عزيزة"، في نوفمبر من العام الماضي، إحياءً لذكرى وفاة والدها السابعة، مع الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، "لم أستوعب رحيله، ودائمًا ما أتذكره، فهو باقٍ معي، حتى لو لم يكن موجودًا معي الآن"