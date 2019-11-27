الامارات | 21 عملاً بالقائمة الطويلة لفرعَي «التنمية»و«الفنون» في «زايد للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن 21 عملاً بالقائمة الطويلة لفرعَي «التنمية»و«الفنون» في «زايد للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب القائمة الطويلة لفرعَي «التنمية وبناء الدولة» و«الفنون والدراسات النقدية»، ضمن دورتها الـ14 لعام 2019 - 2020، حيث ضم الفرعان 21 عملاً، وقد تنوعت جنسيات مؤلفي الأعمال المختارة، لتشمل كتاباً ودور نشر مختلفة من دول عربية عدة. وستعلن الجائزة، في الأسابيع المقبلة، بقية القوائم الطويلة لفروعها.

اشتملت القائمة الطويلة لفرع التنمية وبناء الدولة على 11 عنواناً، تم اختيارها من أصل 223 عملاً تم تقديمها للمشاركة، تضم القائمة العناوين التالية: «سجون الثقافة» للكاتب السعودي صالح زياد، و«رحلة نحو الصدارة: كيف أصبح الخليج العربي مركزاً عالمياً للبتروكيماويات» للكاتب الدكتور عبدالوهاب السعدون من السعودية، و«التسامح زينة الدنيا والدين» للكاتب تركي الدخيل من السعودية، و«العقاب والغلو في الفقه والتراث الإسلامي» للكاتب رشيد الخيُّون من العراق، و«لا أحد ينام في المنامة» للدكتور نادر كاظم من البحرين. وتتضمن القائمة كتاب «تطور الدراسات العربية في اليابان 1945 - 2016» للدكتور مسعود ضاهر من لبنان، و«حنّبعل بطل قرطاج و المتوسّط» للكاتب محمد حسين فنطر من تونس، و«دولة سلاطين المماليك في مصر» للكاتب أيمن فؤاد سيد من مصر، و«في نقد الخطاب الاستشراقي، سيرة محمّد ونشأة الإسلام في الاستشراق الفرنسي المعاصر» للكاتب الدكتور حسن بزاينيّة من تونس، و«أزمة القراءة والثقافة في المغرب والعالم العربي للكاتب محمد بوسلام من المغرب، و«ابن رشد وبناء النهضة الفكرية العربية» للكاتب الدكتور عزيز الحدادي من المغرب.

أمّا فرع الفنون والدراسات النقدية فقد ضم 10 أعمال تم اختيارها من أصل 188 عملاً تم تقديمها للجائزة، وهي على النحو الآتي، كتاب «بيض الأداحي: رحلة نحو فهم الشعر وتفسيره وتأويله» للدكتور عمر بن عبدالعزيز السيف من السعودية، و«الأسطوري: التأسيس والتجنيس والنقد» للكاتب محمد الأمين بحري، من الجزائر، و«الممكن المتخيّل: المرجعية السياسية في الرواية» للكاتب الدكتور عبدالرحمن التمارة من المغرب، و«الانتخاب اللّساني: نحو تاريخانيّة جديدة للمعنى في الخطاب» للكاتب الأستاذ الدكتور عبدالفتاح أحمد يوسف من مصر. ويضم فرع الفنون والدراسات النقدية كتاب «محاكاة جون بارث لشهرزاد: ألف ليلة وليلة في المتخيل الأميركي ما بعد الحداثي» للكاتب الدكتور لحسن بن اعزيزة من المغرب، و«الذّاكرة في الحَكي الرّوائيّ: الإتيان إلى الماضي من المستقبل» للكاتب عبدالرحيم جيران من المغرب، و«فتنة الأسلاف: هايدغر قارئاً كانط» للكاتب رسول محمد رسول من العراق، و«الأم الرسولة: رسالة الأمّ في الحكاية الشعبية العربية، دراسة أنثروبولوجية نفسية» للكاتب الدكتور محمد الجويلي من تونس، و«الشعر وأنسنة العالم» للكاتبة حورية الخمليشي من المغرب، و«النص و الاختلاف: هرمينوطيقا الصورة الإلهية عند ابن عربي» للكاتب محمد أمعارش من المغرب.



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ستعلن الجائزة، في الأسابيع المقبلة، عن بقية القوائم الطويلة لفروعها.

اشتملت قائمة فرع «التنمية» على 11 عنواناً، تم اختيارها من 223 عملاً.

تنوعت جنسيات مؤلفي الأعمال المختارة لتشمل كتّاباً من دول عربية عدة.