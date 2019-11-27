الامارات | 20 مرشدة يشاركن في يوم للتوعية بمخاطر السمنة

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مرشدة يشاركن في يوم للتوعية بمخاطر السمنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة السمنة، نظمت مفوضية مرشدات الشارقة، يوماً توعوياً بمشاركة 20 مرشدة من منتسباتها لزيادة وعيهن بمخاطر السمنة، وخطورة اتباع أنماط حياة غير صحية، نظراً إلى خطورة السمنة على أفراد المجتمع، إذ كشف دراسة صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن معدلات زيادة الوزن في دول الخليج تعدّ من أعلى النسب في العالم، إذ تجاوزت نسبتها 70%، وأن دولة الإمارات تحتل المرتبة الثالثة خليجياً في معدلات السمنة.

وتضمنت الفعالية، التي أقيمت في حديقة مشرف في دبي، أخيراً، محاضرة توعية لزيادة وعي الفتيات حول أهمية اتباع أنماط حياة صحية، وضرورة ممارسة أنشطة رياضية بشكل يومي، حفاطاً على سلامتهن الجسدية و لحمايتهن من الإصابة بالسمنة، التي تعدّ من الأسباب الرئيسة للإصابة بكثير من الأمراض المزمنة بما فيها، أمراض القلب، والكبد، والسكري، وغيرها.

وشهد البرنامج مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية والبدنية والترفيهية، التي عرفت المشاركات بالعديد من التمارين التي يمكنهن القيام بها، لخفض معدلات الدهون في الجسم وزيادة نسبة العضلات، والالتزام بتناول الأطعمة المفيدة.