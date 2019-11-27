الامارات | الأخوان مالك يغنيان في «بوليوود باركس دبي»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفل متنزه بوليوود باركس دبي، المتنزه المستوحى من بوليوود التابع لـ«دبي باركس آند ريزورتس»، باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، بحفل غنائي يحييه الفنانان الأخوان الهنديان أرمان وآمال مالك، في الثاني من ديسمبر المقبل، في الساحة المقابلة لـ«راج محل».
وحصد أرمان مالك شهرة واسعة عبر مشاركته عضو تحكيم في برنامج المواهب الموسيقية ذات الشعبية الكبيرة «سا را جا ما با ليتل شامبس»، ويُعد واحداً من أفضل المغنيين الصاعدين في صناعة الأفلام الهندية، إذ شارك في غناء أفلام عدة، من بينها، تاري زامين بار، وسانام ري، وكابور آند سونز أرتيكل 15. أما آمال مالك فحاز شهرته لمشاركته في فيلم «جاي هو» من بطولة النجم سلمان خان، ولمع نجمه بفضل أغانيه المميزة: هيرو، نور، بادريناث كي دولهانيا، مباركان، وغيرها.
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