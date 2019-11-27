الامارات | أواداجين برات.. عازف البيانو العالمي للمرة الأولى في الإمارات.. «حفلات ومحاضرات»

شكرا لقرائتكم خبر عن أواداجين برات.. عازف البيانو العالمي للمرة الأولى في الإمارات.. «حفلات ومحاضرات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن استضافتها لعازف البيانو العالمي، أواداجين برات، ضمن برنامج إقامة فنية حصرية، من الرابع إلى الثامن من ديسمبر المقبل، وذلك في إطار التعاون القائم بين معهد جامعة نيويورك أبوظبي ومركز الفنون والبرنامج الموسيقي ضمن الجامعة.

سيقدم عازف البيانو البارز أول أداء موسيقي له في دولة الإمارات، ضمن أمسية عزف منفردة في الخامس ديسمبر المقبل، وسيشهد الجمهور، في المسرح الأحمر بمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، أمسية من الأعمال الموسيقية رفيعة المستوى على آلة البيانو، من بينها مقطوعة Opus 110 لبيتهوفن، وPrelude Chorale Fugue لفرانك، وPiano Sonata in B Minor.

تتضمن إقامة برات الفنية في جامعة نيويورك أبوظبي، دورة على البيانو في إطار البرنامج الموسيقي بالجامعة، وذلك يوم الأربعاء الرابع من ديسمبر في القاعة الزرقاء بمركز الفنون، وخلال الدورة التدريبية سيعمل برات مع ثلاثة من العازفين الطلاب في الجامعة، بحضور الجمهور، حيث سيقدم نظرة معمّقة عن موسيقاه ومنهجيته الفنية.

Advertisements

كما تتضمن الإقامة محاضرة بعنوان «إبداعات موسيقية في عالم البيانو»، في معهد جامعة نيويورك أبوظبي يوم الثامن من ديسمبر، وسيناقش برات خلال المحاضرة القوالب الموسيقية المستخدمة لدى بيتهوفن وفرانك وليست، وأهمية القالب الموسيقي في تشكيل الذاكرة.

برات وُلد في بيتسبرغ، بنسلفانيا في الولايات المتحدة، ولفت الأنظار لمواهبه الموسيقية، وأدائه الذي شهد تطوراً سريعاً مع فرق الأوركسترا السيمفونية. وعندما بلغ الـ16 من عمره، التحق بجامعة إلينوي، حيث درس البيانو والكمان وقيادة الأوركسترا، والتحق بعد ذلك في معهد «بيبودي كونسرفاتوار» للموسيقى، حيث أصبح أول طالب في تاريخ المدرسة يحصل على ثلاث شهادات دبلوم في البيانو والكمان وقيادة فرق الأوركسترا. قدم برات العديد من المقطوعات الموسيقية في مختلف أرجاء الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك العروض في مركز لينكولن ومركز كينيدي، ومسرح دوروثي تشاندلر في لوس أنجلوس، وقاعة الأوركسترا في شيكاغو، ومركز نيوجرسي لعروض الأداء الفني. كما قدم برات عرضاً في القاعة الشرقية في البيت الأبيض في نوفمبر 2009.

تتضمن إقامة برات الفنية دورة على البيانو في إطار البرنامج الموسيقي بالجامعة.