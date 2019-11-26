"اختاري شغلك كويس".. أخطر الوظائف على قلوب النساء

قد تصاب السيدات، بأمراض شرسة، كالقلب، ويرجع البعض أسباب ذلك، إلى العادات الغذائية الخاطئة، الا أن دراسة حديثة، كشفت، أن نوع العمل، قد يكون هو السبب الرئيسي في حدوث تلك الأمراض.

ووفقًا لـ "اسكاي نيوز عربية"، فإن الدراسة، أشارت إلى دور نوع العمل، في رفع خطر الإصابة بمشكلات في الأوعية الدموية والقلب عند النساء، بعد أن كشفت إحصائية لجمعية القلب الأمريكية النقاب، عن ارتفاع نسبة إصابة العاملات الاجتماعيات، بمشكلات صحية في القلب، بنسبة 36 في المئة، مقارنة بالوظائف الأخرى.

Advertisements

ولفتت الدراسة، إلى مهن أخرى ترفع نسبة الإصابة بأمراض قلبية، بنحو16%، وهي التمريض، وعاملات الرعاية الصحية المنزلية، والمختصات بالطب النفسي.

لكن الإحصائية، تشير أيضا إلى وجود علاقة بين بعض الوظائف، وتراجع خطر الإصابة بأمراض قلبية، فبعد مراجعة بيانات أكثر من 65 ألف سيدة عاملة، تبين أن العمل في بيع وسمسرة العقارات، يرتبط بانخفاض خطر إصابة المرأة بأمراض قلبية بنحو 24 %، في حين تنخفض النسبة إلى 11 %، عند المساعدة الإدارية أو السكرتيرة.

وتعد أمراض القلب، من التحديات الصحية التي تواجه العالم، لكن لا تزال العلاقة بين عوامل الخطر المهنية، وأمراض القلب، غامضة بالنسبة للأطباء.