بـ 25 عملا.. أحلام النساء في معرض فني بمكتبة مصر الجديدة

في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، قدمت 10 فتيات ونساء من مختلف الأعمار، 25 عملًا فنيًا، للتعبير عن أحلام وطموحات المرأة، من خلال عرضها في معرض فني بمكتبة مصر الجديدة.

الأعمال الفنية، التي جرى عرضها، جاءت نتاج ورشة فنية نظمتها المكتبة، تحت إشراف الفنان التشكيلي أحمد بيرو، ويستمر المعرض 5 أيام.

اختارت المشاركات، انطلاقة مختلفة لموضوع المعرض، وهى طرح أشكال متنوعة لحضور المرأة، ومشاركتها بأدوار مختلفة من بيئات ريفية أو حضرية، وفى مراحل عمرية وتاريخية مختلفة، بداية من جذورها الفرعونية، وإلى اليوم، حسب أحمد بيرو المسئول على المعرض.

وأوضح بيرو، أن الأعمال نتاج ورشة فنية تنظمها المكتبة، واستمرت لمدة شهر، لافتا إلى أن المشاركات لديهن موهبة، ويطمحن إلى تنميتها من خلال الورشة: "استخدمت المشاركات خامات مختلفة، رصاص وحبر وألوان مائية وألوان زيتية، وتأثرت الأعمال بمدارس فنية مختلفة، سيريالية وتأثيرية وواقعية".

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لم تلجأ المشاركات، إلى رسم حالات العنف، الذى تتعرّض له المرأة، بشكل مباشر، لكن بوجهات نظر مختلفة، لرفع الوعى بأدوارها، وإظهار قدراتها، سواء كأم ربة منزل أو عاملة.

وأشار "بيرو"، إلى أن القيود تمنع المرأة من تأدية دورها، والتعبير عن مشاعرها.

إيمان حمدي، تشارك بعملين فنيين، لتنمية هوايتها: "رسمت المرأة الفرعونية عازفة عود، كون المرأة محبة للفنون بجميع أنواعها، كما أن المرأة ملهمة للإبداع، والعمل الثانى امرأة ترتدى زيا فرعونيا مع القطة، وهو جزء من مكوننا الحضاري".

وتشارك فى المعرض أيضاً مها توفيق، إيمان حمدي، عنايت صادق، شادية كامل، منة سلامة، منة خالد، هاجر مدحت، ندى صبرى، رانيا خضر.