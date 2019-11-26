دراسة: لا يوجد فرق بين أدمغة الرجال والنساء في المهارات الرياضية

غالبا ما يتهم الرجال السيدات بأنهم أصحاب عقول صغيرة، إلا أن دراسة حديثة خرجت بعكس تلك الأقاويل، وأظهرت أنه لا فرق بين أدمغة الرجال والنساء في المهارات الرياضية، الأمر الذي أنهى الجدل القائم الذي يقول إن النساء لا يجدن الحساب مثل الرجال، نقلا عن موقع "سبوتنيك".

العلماء القائمون على الدراسة أجروا اختبارا على 104 أشخاص "29 ذكور و55 إناث" بين أعمار 3-10 سنوات أثناء مشاهدتهم لفيديو عن أساسيات الرياضيات، وبشكل غير مفاجئ لم يلاحظوا أي اختلاف بليغ بين أدمغة الجنسين في أثناء ذلك.

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وقالت عالمة الأعصاب "جيسيكا كانتلون" من جامعة كارنيج ميلون (CMU): "لا يتفق العلم مع المعتقدات الشائعة. لاحظنا عدم وجود اختلاف بين عمل أدمغة الجنسين، ومن ثَمَّ نأمل أن نعيد النظر في النتائج المتوقعة من الأطفال في الرياضيات".

وتخطط جيسيكا كانتلون للقيام باختبار على الأطفال أنفسهم على مدى عدة سنوات وفي مهارات أكثر تعقيدًا في الرياضيات مثل: "التعامل مع الهندسة الفراغية والمهام المتعلقة بالذاكرة".

وتقول: "يمكن لعادات المجتمع أن تعزز الاختلافات الصغيرة بين الفتيات والفتية، وتؤدي تدريجيًا إلى اختلاف المعاملة بينهم في مجالات العلوم والرياضيات".

فيما قالت عالمة النفس "أليسا كريسي" من "جامعة شيكاغو" في هذا الشأن: "استخدم الأطفال كامل الدماغ بطريقة متشابهة، وليس فقط المناطق المسؤولة عن الرياضيات، وهذا تذكير مهم أن البشر متشابهون أكثر من كونهم مختلفين".