منها تنميل قدميك.. 5 علامات أولية لا تتوقعها للإصابة بالسكري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: لا يدرك بعض مرضى السكري من النوع الثاني إصابتهم بهذا المرض حتى يكشف اختبار الدم عن ذلك أو تحدث مضاعفات حادة، ففي البداية، لا تظهر أي أعراض واضحة تلفت انتباه المريض، لكن هناك بعض العلامات التي يجب ملاحظتها، والتوجه إلى الطبيب للفحص.. للمزيد اضغط هنا

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