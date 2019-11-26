10 نصائح هامة لا تغفليها عند شرائك الذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي:

تحب النساء عامةً شراء الذهب والحُلي بأنواعها وأشكالها العديدة ما يزيدها أنوثة، ويجعلها تظهر بشكل جذاب.. لكن تتعرض الكثيرات منهن إلى الخداع أثناء الشراء.

إليك عدة نصائح هامة تساعدك على اختيار ما يناسبك وفقًا لما قالته الدكتورة وهاد سمير، أستاذة التصميم بالمعهد العالي للفنون التطبيقية:

- تجنبي شراء خاتم أو أساور بها فصوص لأنها تكون زجاجية وغير ثابتة فتضعف من قيمة الذهب عند بيعه بعد ذلك.

- إذا كنتِ طالبة جامعية يُفضل ارتداء القطع الذهبية البسيطة، والسلاسل القصيرة.

- يفضل الذهاب إلى جواهرجي قمتِ بالشراء منه من قبل (تثقين فيه).

- اختاري مشغولاتك الذهبية طبقًا للموضة السائدة.

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- بعد الشراء اذهبي إلى مصلحة الدمغة والموازين للكشف على صحة الذهب.

- تأكدي من الحصول على فاتورة مختومة من البائع بها تفاصيل القطعة.

- إذا كنتِ ترغبين في شراء السلاسل الذهبية فاحرصي على أن تكون السلسلة مناسبة لحجم (الدلايه).

- عند شراء الذهب يجب أن يكون غير مرتبط بشكل معين أو لون حجر معين، ويفضل شراء ذهب غير مضاف إليه أي أحجار ملونة.

- لو أعجبتك قطع الذهب ذات التفاصيل الكثيرة فيفضل أن تكون عيار 18، والأساور السادة والخواتم والقلادات ذات التفاصيل البسيطة يفضل عيار 21.

- تأكدي من الدمغة على القطعة المراد شرائها.