تكافح السرطان.. فوائد لا تعرفها عن البطاطا

تعتبر البطاطا من الأطعمة التي يفضلها الكثيرين ولكن البعض ممن يتبع نظام صحي قد يتجنبها، إلا أنه وفقًا للموقع الطبي "WebMD" فإنها تحتوي على مستويات عالية من المواد المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

وحسب الموقع فان "البطاطا" تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية للجسم ومنها:

إنقاص الوزن

لابد أن يعلم ممن يتبعون نظام غذائي أن البطاطا تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية والكربوهيدرات وهي خالية تمامًا من الدهون، ولذلك تعد من الوجبات الغذائية المفيدة لمن يتبعون أنظمة تخسيس لإنقاص الوزن، كونها مليئة بالألياف، كما يمكن تناولها في أشكال مختلفة سواء مخبوزة أو مهروسة أو محمصة أو مقطعة في الشوربة.

تحتوي فيتامين A

يمكن لثمرة واحدة متوسطة الحجم من البطاطا أن تعطي الجسم أكثر من مقدار الفيتامين A الذي يحتاجه للحفاظ على صحة العينين والجلد وللمساعدة في تعزيز المناعة الطبيعية.

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امتصاص جيد للحديد

تُعد البطاطا مصدرا جيدا للحديد، مما يجعلها على رأس قائمة طعام النباتيين ومحبي الخضار، كما أنها تحتوي على فيتامين C، مما يساعد الجسم على امتصاص هذا النوع من الحديد.

البيتاكاروتين

تحتوي البطاطا الحلوة ذات اللون البرتقالي الداكن على مادة البيتاكاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تمنح حماية للجسم من بعض الأمراض، من أهمها أنواع السرطان وأمراض العيون.

بروتين يكافح السرطان

العلماء وجدوا أن البطاطا تحتوي على بروتين فريد يسمى "protease inhibitor"، والذي أثبتت الاختبارات أنه مضاد للخلايا السرطانية ويوقف نمو بعضها.

تتمتع بفيتامينات ومعادن مختلفة

تمتاز البطاطا أيضاً باحتوائها على نسبة جيدة من فيتامين C، الذي يدعم جهاز المناعة، كما تساعد مستويات البوتاسيوم المرتفعة في البطاطا على التحكم في ضغط الدم، بينما يعزز الكالسيوم صحة العظام.