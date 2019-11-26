مايا مرسي تفتتح لقاء القومي للمرأة مع عدد من السفيرات وزوجات السفراء

افتتحت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، لقاء المجلس مع زوجات سفراء مصر بالخارج وزوجات السفراء الأجانب المعتمدين في مصر وسفيرات مصر بالخارج والسفيرات الأجانب المعتمدات بمصر.

ويأتي اللقاء في إطار حملة الـ16 يوما الخاص بأنشطة "مناهضة العنف ضد المرأة" التي يطلقها المجلس، وعرض جهود الدولة المصرية في قضية المرأة.

وعبرت مايا، عن بالغ سعادتها لحضور السيدة سوزي شكري قرينة السفير سامح شكري وزير الخارجية، وسيدات مصر وزوجات السفراء بالخارج، وزوجات السفراء الأجانب المعتمدين بمصر والسفيرات المصريات والأجانب.

وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن لقاء اليوم ينقل الصورة الحقيقية لمصر بالخارج وتصحيح المعلومات المغلوطة، مشيرة إلى أن مصر حققت تقدما كبيرا في ملف النهوض بأوضاع المرأة وحمايتها من أشكال العنف.

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واستكملت مرسي، أن سيدات مصر فى الداخل والخارج يتحدن لرفض جميع أشكال العنف ضد المرأة، مضيفة أن أول رسالة في الحملة هي أن العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية، وأن المادة 11 من الدستور المصري تنص على أن الدولة تكفل حماية المرأة من كافة أشكال العنف.

وأشارت إلى أن التعديلات التشريعية التي صدرت خلال السنوات الأخيرة متعلقة بحماية المرأة من أشكال العنف ضدها وأبرزها تعديل قانون الميراث لفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يحجبون الميراث عن كل من له الحق في فيه.

وسلطت الضوء إلى تغليظ عقوبة ختان الإناث، فضلاً عن تغليظ عقوبة التحرش، وتغليظ عقوبة جرائم الخطف، واعتبار أي رسالة تنمر أو تحرش على الوسائل الإلكترونية جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكدت مايا، أن مصر تعمل على ملف مناهضة العنف ضد المرأة بقوة، مشددة على أنه لم يكن يتحقق اى نجاح دون وجود إرادة سياسية داعمة ومؤمنة بأهمية دور المرأة في المجتمع.