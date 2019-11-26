بالفيديو.. عالم أزهري لـ"متصلة": الزواج قبل انقضاء العدة زنا مقنن

أجاب الشيخ حازم بلال، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال متصلة تُدعى "حبيبة"، سألته عن حكم الدين، في علاقة محرمة بين رجل متزوج ولديه أبناء، مع امرأة متزوجة ولديها 4 أبناء، وطلقت من زوجها للزواج منه، وتم زواجهما بعد 65 يومًا من طلاقها من زواجها الأول.

وقال "بلال"، خلال تقديمه برنامج " المسلمون يتساءلون"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، أن تلك القضية ليست من أخلاق الرسول عليه السلام، وليس من أخلاق المجتمع، رغم أن الزنا كان منتشر في الجزيرة العربية قبل نزول الإسلام على سيدنا محمد، ولكن الإسلام جاء لتهذيب الأخلاق.

وأوضح العالم الأزهري، أن علاقة الرجل مع امرأة متزوجة أو غير متزوجة، محرمة، والله يحاسبه عليها، إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى، وعقابه كبير عند الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أن الزواج الثاني بالنسبة للسائلة، يُعد زنا، مستشهدا بقول الرسول عليه السلام: "ليسَ منَّا من خبَّبَ امرأةً علَى زوجِها أو عبدًا علَى سيِّدِه".

وأشار إلى أن العدة للمطلقات 3 شهور، وأن هذه العلاقة زنا مقنن، وليس زواج، ولكن يجوز لها التوبة، إذا عادت إلى الله وندمت على ما فعلت، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن زواج الرجل من سيدة أخرى دون علم زوجته، عليها اختلاف بين الفقهاء، فالبعض أكد أنه لا يجوز للرجل أن يفعل ذلك إذا كانت زوجته اشترطت قبل زواجها منه، بعدم الزواج عليها دون علمها.