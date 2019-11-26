بعيدا عن المكرونة والبيتزا.. وجبات شهية من المطبخ الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تشتهر إيطاليا بوجبات المكرونة بالصوص الأحمر والأبيض والبيتزا بكافة أحجامها.. نقدم لكم اليوم أطباقًا محلية في إيطاليا يمكنكم تجربتها للاقتراب أكثر من الثقافة الشعبية لهذه البلد بحسب ما ذكره موقع "إنسايدر".

- بانيه شرائح اللحم

عبارة عن شرائح من لحم العجل الرفيعة، تُطهى بنفس طريقة البانيه، وتُقدم مع قطع الليمون والبطاطس.. وتُعد هذه الوجبة من أطباق مدينة ميلانو الإيطالية المميزة، وغالبا ما تنال إعجاب محبي طبق "الدجاج بالبارميزان" الشهير.

_كرات اللحم الإيطالية

يعرف الكثيرون كرات اللحم في الصلصة كوجبة إيطالية شهيرة، ولكن الطريقة الأصلية كلها تكون خفيفة أكثر وتدخل فيها الذرة وتكون بحجم أقل من المعتاد.

_الجبن والفلفل

وجبة رومانية تتكون من المكرونة الإسباجيتي وجبنة بيكورينو رومانو المبشورة، والفلفل الأسود، وهي أخف من وجبة الألفريدو.

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- مكرونة بسمك السردين

وجبة كلاسيكية تتكون من المكرونة وقطع السردين والأنشوجة مع الزعفران والشمر والصنوبر، بالإضافة إلى الزبيب.

- خبز الكريشَّا

بالتأكيد الجميع يحب خبز الثوم لكن يُمكنكم تجربة خبز الكريشا الإيطالي محشو بالجبن والخضار واللحوم المختلفة.

- صلصلة الـ Salmoriglio

تصنع هذه الصلصة من زيت الزيتون وعصير الليمون والأعشاب الطازجة مثل الزعتر والبقدونس والثوم المفروم، وتقدم هذه الصلصة إلى جانب الأسماك.