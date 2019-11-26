“شاهد” موضة خلع الحجاب وصلت الكويت وإعلامية كويتية شهيرة تستعرض مفاتنها على انستجرام

يبدو أن ما أصبح يعرف بـ”موضة خلع الحجاب” في الوسط الفني بمصر قد انتقل لدول الخليج وتحديدا الكويت، حيث أنه وبعد أيام قليلة على إقدام الممثلة المصرية “صابرين” على خلع حجابها، قامت إعلامية كويتية بالخطوة ذاتها، ناشرة صورها دون حجاب عبر “إنستغرام”.

ونشرت الإعلامية الكويتية زينب العلي صورا لها دون حجاب، وأخرى تستعرض فيها شعرها، علما بأنها كانت ترتدي ما يطلق عليه “التوربان” الذي يغطي الشعر فقط.

وجاءت خطوة زينب العلي بعد نحو شهرين من خلع مواطنتها عارضة الأزياء آسيا عاكف للحجاب.

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ويتابع زينب العلي عبر “إنستغرام” نحو 387 ألفا.

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وابتعدت زينب العلي عن التلفزيون منذ سنوات، وتعمل حاليا في مجال الإعلانات والدعاية عبر حساباتها على مواقع التواصل.