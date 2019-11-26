“شاهد” فنانة معروفة تنشر صورة منى فاروق “بطلة” الفيديوهات الجنسية مع خالد يوسف وتهاجم منتقديها: كل ابن آدم خطاء

عبرت الفنانة المصرية المعروفة بدرية طلبة عن تضامنها الواسع مع الممثلة منى فاروق، عقب الهجوم الكبير الذي تعرضت له الأخيرة بعد خروجها من السجن وعودتها للوسط الفني عقب فضيحتها الجنسية مع المخرج الشهير خالد يوسف.

ونشرت بدرية طلبة عبر حسابها الرسمي بانستجرام صورة لـ منى فاروق وعلقت عليها قائلة: “ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء بني آدمة غلطت وأخدت جزاءها واعترفت بخطأها وطلعت وقالت بدموع عنيها أنا آسفة أنا غلطت يبقي لازم نرحمها لأن ربنا بيسامح انت ياعبد مش هتسامح؟؟”.

وتابعت “خلاص بقي كفاية عليها إهانة وربنا يسترنا جميعا كل ابن أدم خطاء كلنا مليانين عيوب الفرق بينها وبين ناس كتير ان الكتير دول ربنا سترهم فارجوكم بلاش وكفايه سيبوها تعيش وتبدأ من جديد وكل واحد ينشغل بعيوبه ويصلحها وميركزش في عيوب غيره وأدعولها تبدأ من جديد وربنا يسامحها ويوفقها”.

يشار إلى أنه قبل أيام نشرت الفنانة المصرية منى فاروق التي اتُهمت بالظهور في فيديوهات جنسية مع المخرج خالد يوسف، صورةً جديدة مع صديقٍ لها، وكانت تعليقات المتابعين “مستفزة” لها، ودفعتها للرد.

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وهاجم أحدُ المعلقين منى فاروق على صورتها التي ظهرت فيها إلى جانب صديق طويل وكتبت عليها: “الطول هيبة برضو”، وأجبرها علي الرد عليه.

وقال: “يا أستاذة نصيحة مني ابعدي خالص عن الوسط الفني.. ماحدش هينسى ليكي الفديوهات بتاعتك.. لاحول ولا قوة إلا بالله.. ليه مصره الشباب يفضل يفكرك بيها”.

وردت فاروق على التعليقات قائلة: “انتو عارفين أن ردودكم دي ممكن توصل أي حد للانتحار ، ربنا يهديكم”.