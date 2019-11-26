أكلة ياباني توقع أرجنتينيا في حب مصرية .. اعتنق الإسلام من أجل عيون ياسمين

جمعهما الحب رغم بعد المسافات واختلاف العادات والتقاليد، ولكن لم يقف ذلك عائقًا رغم وجود العديد من الصعوبات إلا أن نهاية قصة حبهما كُللت بالزواج، وقرر "فيديريكو"، اعتناق الإسلام ليتزوج من حبيبته المصرية، حيث كان عاشقًا للحضارة المصرية.

تروى ياسمين علي، 21 عامًا، من مصر، بداية قصة حبها لـ "هُن"، بتعليق على جروب "أكل" عبر "فيس بوك"، وسؤاله عن رأيه في بعض المنتجات الأسيوية: "كنا مشتركين أنا وهو في صفحة ياباني على فيس بوك بتبيع نودلز وحلويات ياباني، وبتشحن لكل دول العالم وأسعارها حلوة وكنت نفسي أجيب منها و دايما مترددة في كنت بدخل أتفرج على تعليقات الناس عرفت أنه كان دايما بيشترى منهم سألته الحاجات دي كويسة ولا لا".

ولم تتوقع "ياسمين" انجذاب الشاب لها بمجرد علمه أنها مصرية، "لما عرف إني مصرية كلمني تاني وقال لي أنه نفسه يزور مصر علشان هو طول عمره عايش في الأرجنتين وكان بيتكلم اسباني بس".

قررت "ياسمين"، تعليمه اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت، ليعلن لها بعد ذلك عن رغبته في الزواج منها رغم كافة الصعوبات التي وقفت في طريقهما، منها رفض والديها، لاختلاف الديانة والعادات والتقاليد ليقرر زوجها اعتناق الإسلام والسفر إلى مصر للزواج منها، "قلت له إني بحبه جدا لكن أنه مش مسلم هيكون عائق كبير لأني مسلمة، بعدها بدأ يبحث عن الدين الإسلامي، وبعد شهر واحد قال لي أنه عايز يبقى مسلم لينطق الشهادة بعدها روحنا الأزهر علشان يعلن إسلامه رسمي".

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سعادة عجزت عن وصفها بعد إصرار زوجها صاحب الـ 25 عامًا، على تعلم القرآن الكريم، "بدأت أحفظه قرآن وهو بقه سعيد جدا، وكمان لما جه مصر وزار الأهرامات والمعابد والمتاحف والمزارات زاد حبه لمصر".

كانت من ضمن الصعوبات التي واجهتهم ضعف الإمكانيات المادية لذلك إضطر زوجها بيع سيارته لتساعده في مصاريف الزواج، بالإضافة إلى خطوة توثيق زواجهما في السفارة المصرية، وغيرها من العقوبات التي ساعدتهم على الصمود والاستمرار في حياتهما.

حرصت "ياسمين"، نشر قصة حبها بزوجها عبر إحدى الصفحات المهتمة بالسفر، خلال مسابقة أعلنت عنها للفوز برحلة إلى "دهب"، في شرم الشيخ لقضاء شهر العسل معه.