الامارات | احذروا هذا الفيروس في الشتاء!

شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا هذا الفيروس في الشتاء! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد فصل الشتاء انتشاراً للعديد من الفيروسات، مثل النوروفيروس، الذي يهاجم الجهاز الهضمي.

وأوضح أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الألماني البروفيسور توماس زويفرلاين أن أعراض الإصابة بالنوروفيروس تتمثل في القيء والإسهال الشديدين وآلام البطن والغثيان، بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم وآلام الأطراف والصداع والشعور العام بالإعياء.

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وأشار إلى أن الإصابة بالنوروفيروس تتسبب في فقدان الجسم لكمية كبيرة من السوائل، ما يشكل خطورة على الأطفال والحوامل والمسنين بصفة خاصة.

لذا شدد زويفرلاين على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة أعراض الإصابة به، مع مراعاة الالتزام التام باشتراطات النظافة العامة، مثل غسل اليدين جيداً بانتظام وتنظيف الأسطح والأغراض كمقابض الأبواب جيداً وبانتظام أيضاً؛ نظرا لأن النوروفيروس يندرج ضمن الفيروسات شديدة العدوى، علماً بأنه ينتقل عبر الرذاذ والطعام الملوث ومخالطة المرضى المصابين به.

ولا توجد أدوية مضادة للنوروفيروس؛ لذا يعمد العلاج إلى تخفيف المتاعب مثل إمداد الجسم بسوائل كافية مثل الماء والشاى غير المحلى والحساء الخالي من الدهون من أجل تعويض السوائل المفقودة، وبعد توقف القيء يمكن تناول أطعمة خفيفة سهلة الهضم مثل البقسماط.