فيديو| تعرف على طريقة إنقاص الوزن بدون أي مجهود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي:

إذا كنتِ ترغبين في إنقاص وزنك بشكل سريع وفعال لتُبدين بمظهر شبابي دون اللجوء إلى أساليب تضر بصحتك وتجعلك تشعرين بالإجهاد وإنفاق الكثير من المال.. فالدكتورة جيهان رسلان، أخصائية التغذية العلاجية، تقدم لكِ نصيحة الصيام المتقطع.

وخلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة " مع الإعلامية سعاد يونس، قالت جيهان، إن الصيام المتقطع هو أسهل طريقة وعلاج لمقاومة مرض السمنة ومعالجة هرمونات النمو في الجسم للحفاظ على نسبة حرق الدهون، ولإنقاص الوزن بشكل سريع وصحي في الجسم.

Advertisements

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن الصيام المتقطع ليس معناه الحرمان من المواد الغذائية بل هو الامتناع عن تناول الطعام لفترة تتراوح من12 إلى 16ساعة يوميًا والمتبقي من اليوم يمكنك تناول الطعام به.

وأشارت إلى ضرورة تناول مشروبات غير غنية بالسعرات الحرارية للحفاظ على نظام الصيام المتقطع، ولتحصلي على نتائج أفضل.

لمعرفة المزيد عن الصيام المتقطع اقرأ هذه الدراسة: دراسة تكشف فوائد الصيام المتقطع لمرضى القلب