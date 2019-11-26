انطلقت، اليوم، مسيرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة من أمام كلية الإعلام والتي من المقرر أن تجوب الحرم الجامعي، ضمن فعاليات الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بمشاركة عشرات الطلاب من مختلف الكليات.
ارتدى الطلاب والطالبات المشاركين في المسيرة "تي شيرت" مطبوعة عليها اسم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ورفعوا لافتات مكتوب عليها "جامعة آمنة للجميع" ، "لا للتحرش"، "لا للعنف ضد المرأة"، و"متخافيش"، مرددين هتافات جامعة آمنة للجميع.
ومن المقرر أن تواصل وحدة العنف ضد المرأة فعالياتها ضمن حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة متى 10ديسمبر المقبل والتي تدور حول تنظيم فعاليات.
كانت هذه تفاصيل خبر "متخافيش" و"لا للتحرش".. هتافات مسيرة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.