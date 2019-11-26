"متخافيش" و"لا للتحرش".. هتافات مسيرة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة

انطلقت، اليوم، مسيرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة من أمام كلية الإعلام والتي من المقرر أن تجوب الحرم الجامعي، ضمن فعاليات الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بمشاركة عشرات الطلاب من مختلف الكليات.

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ارتدى الطلاب والطالبات المشاركين في المسيرة "تي شيرت" مطبوعة عليها اسم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ورفعوا لافتات مكتوب عليها "جامعة آمنة للجميع" ، "لا للتحرش"، "لا للعنف ضد المرأة"، و"متخافيش"، مرددين هتافات جامعة آمنة للجميع.

ومن المقرر أن تواصل وحدة العنف ضد المرأة فعالياتها ضمن حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة متى 10ديسمبر المقبل والتي تدور حول تنظيم فعاليات.