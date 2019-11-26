في ذكرى وفاتها.. "صباح" أوصت بتشييع جثمانها برقصة الدبكة وتزوجت 9 رجال

"يا أحباب الصبوحة.. اليوم راجعه على ضيعتا على الأرض اللي حبّتا وحبّتا، راحت عالسما، عند الرب الكبير بتودعكن وبتقلكن ما تبكوا وما تزعلوا عليي وهيدي وصيتي الكن، قالتلي قوليلن يحطوا دبكة ويرقصوا، بدي ياه يوم فرح مش يوم حزن"، هكذا أوصت الفنانة صباح، والتي عرفها الجميع بـ"الشحرورة"، أبنة شقيقتها كلودا عقل، خلال تلفظها أنفاسها الأخيرة في 26 نوفمبر، من عام 2014.

5 أعوام مرت على رحيل الشحرورة، التي أمتعت الكثير بمقتطفات من أغانيها التي تهادها العشاق، فتميزت بالرقة والأنوثة، فكان يغلب عليها طابع "المرح" الممتزج بالحيوية والبهجة من خلال أغانيها التي قدمتها عبر تاريخها العظيم، فكانت تمتلك صوتًا عذبًا يُعرف من وسط أقرانه، شدت به بعضا من أشهر أغانيها "عاشقة وغلبانة والنبي، زي العسل، يانا يانا، أمورتي الحلوة"، إلى جانب كونها أيقونة من أيقونات الجمال، فكانت مشرقة ويتكامل صوتها العذب مع جمالها الذي لا مثيل له.

ويقدم "هُن" الجانب العاطفي في حياة الفنانة اللبنانية، صباح، خلال السطور التالية.

نجيب الشماس

اشتهرت بكثرة أزواجها فتزوجت ما يقرب من 9 رجال، فكان أول أزواجها نجيب الشماس، وهو والد ابنها الدكتور "صباح الشماس"، والذي أسمته على اسمها، بعد إنهائها تصوير فيلم "أول نظرة" وهو الزواج الذي دام نحو 5 أعوام، ثم انفصلا وأعلنا طلاقهما رسمياً.

عازف الكمان أنور منسي

ويعتبر عازف الكمان أنور منسي ثاني أزواج الشحرورة، وهو والد ابنتها هويدا، الذي طُلقت منه مرتين، إذ تزوجا في المحكمة الشرعية الإبتدائية في القاهرة وبعد خلافات كثيرة نشبت بينهما تم طلاقهما للمرة الأولى في فبراير 1955، ثم عادا إلى بعضهما وتزوجا مرة ثانية في 12 نوفمبر 1955، وبعد عودة الخلافات بينهما وقع الطلاق الثاني.

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الإعلامي أحمد فراج

أما زواجها الثالث كان من الإعلامي أحمد فراج، الذي دام لمدة 3 سنوات، منذ عام 1960، في منزل صباح في عمارة برج النيل في الجيزة وتم طلاقهما في عام 1963.

ولم يكن زواجهما زواجا عاديًا فقد فرض عليها فراج عدة شروط للزواج منها، بينها عدم ظهورها بالحفلات الخاصة، ومنع ارتدائها بالفساتين "الديكولتيه"، إلى جانب تصميمها لفساتين السهرة في حدود الحشمة، وكذلك منعها من الأغاني الراقصة، وممنوع تقديمها للقبلات على الشاشة.

ووافقت صباح على عجلة من أمرها بحماسة شديدة، وبدافع الحب، ولكن لم يكتمل بسبب اختلاف الطبائع الشديدة بينهما.

الفنان رشدي أباظة

وكان دنجوان السينما "رشدي أباظة" رابع أزواجها، فتزوجا سريعا وتطلقا سريعا، في زواج لم يدم سوى 24 ساعة فقط، وتزوجا أثناء تواجد صباح وشقيقتها في منطقة "صيدا"، فيما كانت صباح تشاركه بطولة الفيلم، وروت ابنته وشقيقته أحداث وتفاصيل قصة زواجهما في البرامج التليفزيونية.

المليونير يوسف حمود

بعد طلاقها من رشدي أباظة تزوجت من أمير عربي لكنها رفضت الإفصاح عن هويته، واستمر الزواج شهر واحد فقط، لتتزوج بعده من النائب اللبناني المعروف المليونير "يوسف حمود"، عام 1971، واستمر الزواج عامين.

لتتزوج من الشاب اللبناني "فادي لبنان" الراقص بالفرقة اللبنانية للفنون الشعبية والذي تم عام 1986، واستمر زواجهما الذي يُعتبر أطول زواج للصبوحة 17 عاما.