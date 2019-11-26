صور.. من الانتشار وحتى النفي.. قصة ترند شيرين سيف النصر

منذ أمس، يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا نسبوها للفنانة شيرين سيف النصر، بدت فيها بشعر قصير خفيف، مع نظارة طبية أخفت الملامح كلها، وعباءة حمراء، ووزن زائد واضح.

أثارت تلك الصور صدمة كبيرة لدى رواد "السوشيال ميديا"، خاصة بسبب التغيير الكبير في الملامح والشكل وبُعد الملامح عن تلك الحلاوة التي تميزت بها شيرين سيف النصر.

مناسبة ظهور الصور

مواقع إخبارية نشرت تفاصيل تسريب الصور، وقالت إنها أثناء محاكمة في قضية رفعتها الفنانة شيرين سيف النصر على صديقة عمرها تتهمها فيها بسرقة مصوغاتها الذهبية، وهي قصة حقيقية بالفعل، ولكنها انتهت منذ ما يقرب من 5 أشهر بحسب حديث شيرين لـ"الوطن".

مسرب الصور قال إن الفنانة كانت تسير إلى داخل المحكمة، والتقطت لها الصور بكاميرا الموبايل، ولم تلحظ سوى صورة واحدة وسارت بعدها بشكل عادي إلى الداخل ولم تلتفت.

Advertisements

شيرين سيف النصر تنفي أنها صورها

في تصريح لـ"الوطن"، نفت الفنانة شيرين سيف النصر، أنها هي الموجودة في تلك الصور، وقالت إنها لا تعرف من وراء تسريب تلك الصور وأضافت، "للأسف كل المواقع هدفها الترافيك بس".

وأوضحت أنها تمكث في الوقت الحالي بلندن، ولا تعرف مصدر تلك الصور الغريبة، وأوضحت أنها لم تحضر إلى المحكمة من الأساس أثناء محاكمة صديقتها التي سرقتها، ولكنها حضرت في النيابة منذ 5 أشهر فقط.

قصة قضية صديقة شيرين

كانت الفنانة شيرين سيف النصر، قد روت تفاصيل سرقتها من صديقتها المقربة، وقالت في شهر يوليو الماضي، إنها في يوم الواقعة كانت تشاهد مباراة الأهلي، واستعارت صديقتها شنطة قد استلفتها منها وطلبت منها إعادتها وبمجرد خروج الصديقة من غرفة الملابس اكتشفت أنها تعرضت للسرقة.

بدورها "شيرين" أبلغت مدير أعمالها والشرطة، والتي ألقت القبض عليها، وتبين أن الجواهرجي الخاص بصديقتها كان قد اشترى منها أسورة بمبلغ 70 ألف جنيه، وكان لدى شيرين صورا منها فتأكدت أنها تمتلكها.

وكانت تلك الصديقة المقربة تعرف الرقم السري الخاص بشنطة مجوهرات شيرين سيف النصر، والتي تحتوي على مجوهرات تقدر بمبلغ 5 ملايين جنيه، وكانت تلك الصديقة قد طلبت من الجواهرجي الخاص بها تقليد 4 سلاسل، وتزوير 4 عقود.

من جانبها حبست نيابة جنوب الجيزة، صديقة "شيرين" 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقالت حينها "شيرين" إنها على استعداد لمسامحتها في حال أعادت المجوهرات إليها.