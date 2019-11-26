فيفي عبده توضح في تسجيل صوتي سبب اختفائها منذ وفاة شقيقتها

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تسجيل صوتي لها ويعتبر أول ظهور لها بعد وفاة شقيقتها، التي رحلت عن الحياة منذ أيام قليلة.

وبدأت فيفي عبده التسجيل الصوتي بالاعتذار عن الاختفاء وعدم الردود على مكالمات الفنانين، وإغلاق هواتفها، وأوضحت أنها تمر بحالة نفسية سيئة، فهي كانت ملازمة لشقيقتها على مدار شهرين كاملين قبل وفاتها، وذلك داخل المستشفى.

وذكرت "فيفي" في التسجيل الصوتي: "أنا طبعا أسفة إني قافلة الموبايلات ومبردش على حد.. بس أنا نفسيتي تعبانة جدًا.. مش عارفه أقول ايه للي سألوا عليا وحاولوا يعزوني، بشكركم من كل قلبي ربنا يخليكوا ليا ويارب اجيلكوا في الفرح، هي في مكانة أحسن من اللي إحنا فيها ربنا استرد وديعته، لا لوم ولا اعتراض الحمد لله رب العالمين".

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وعن عدم إقامة عزاء لشقيقتها، قالت فيفي: "بعتذر إني مقدرتش أعمل عزاء ليها، لأني في حالة سيئة لا تسمح إني اقف أخد عزا، أهلي عملوا لأختي عزاء مطرح ما أتولدنا في نفس اليوم، أنا بس كنت موجودة لحد الترب ومقدرتش أكمل، لأن نفسيتي تعبانة جدا وكانت حالتي وحشة جدا، الحمد لله على كل حال، ومتشكرة جدا لكل اللي سألوا عني.. وأوعدكم أما ابقا كويسة هطلعلكم لايف".

وكانت فيفي عبده أعلنت عبر حسابها على إنستجرام وفاة شقيقتها فجر الجمعة الماضية، فنشرت صورة شقيقتها وعلقت عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون اختي في ذمة الله الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة".