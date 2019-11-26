جوارب عالية الجودة بديل عن الأحذية الضيقة وتحل أزمة الجروح المؤلمة في القدمين

تعاني الكثير من النساء من الجروح المؤلمة في القدمين بعد ارتداء الأحذية الضيقة، لكن مصممتين مبدعتين أوجدتا الحل لهذه المشكلة.وأطلقت المصممتان مونيكا تروجانوسكا وجويل بيجملر الجوارب التي تحمل اسم “أفترسوكس”، التي يمكن ارتداؤها بعد ليلة قاسية خارج المنزل، وهي تغني عن الأحذية، وتوفر راحة كبيرة للقدمين.

الجوارب مصنوعة من نايلون ذو جودة عالية، مع نعل من مادة “البولي فينيل كلورايد”، وتتوفر بالألوان الأسود والفضي والذهبي، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.وكتبت المصممتان “ترتدي المرأة عادة الأحذية غير المريحة، ثم تضطر للتجول حافية القدمين، هذه معضلة تواجهها الكثيرات، ولم يجد أحد لها حلاً مرضياً حتى الآن”.

وأضافت المصممتان “الآن لديك الفرصة لحل هذه المشكلة القديمة بإبداع جديد رائد، من المؤكد أنه سيمنحك الشعور بالراحة التي تحتاجين إليها”

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