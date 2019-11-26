محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الكونسلتو: تؤدي بعض الأطعمة التي يتم تناولها من عربات الباعة الجائلين للإصابة بمشكلات صحية، على رأسها التسمم الغذائي، وبالتالي يفضل طهيها في المنزل. للمزيد عن تصيبك بالتسمم.. 4 أطعمة لا تتناولها من عربة الشارع (صور)

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