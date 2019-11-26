للفتيات.. 8 طرق لتجميل البشرة تفعليها يوميا "ضررها أكثر من فوائدها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي:

تشغل مشاكل البشرة كثير من الفتيات، وتسبب القلق لهن بسبب الأخطاء اليومية في روتين العناية بالبشرة.. وتظن الكثير منهن أنها بذلك تعتني بالبشرة. الدكتورة وفاء علم الدين، استتشاري الأمراض جلدية"، تستعرض لكم أهم الأخطاء الشائعة التي تضر بجمال البشرة، في تصريحات لمصراوي، وهي كالتالي: -

الاستعانة بغسول غير مناسب للبشرة: تطهير وغسل البشرة يوميًا من أهم خطوات العناية بها، ولكن قبل اختيار الغسول المناسب للوجه يجب معرفة نوع البشرة سواء عادية أو جافة أم دهنية، ونظرا لخطورة استخدام غسول غير مناسب للبشرة يجب الالتزام بها حتى لا تتعرض البشرة للضرر.

. - استخدام واقي الشمس: واقي الشمس ضروري للحفاظ علي الجلد وللحماية من الأشعة فوق البنفسجية، ولا يقتصر استخدامه صيفًا فقط بل شتاءً أيضًا، وكذلك استخدام النوع المناسب لبشرتك. - نوع المكياج: يضر المكياج السيء البشرة ضررا كبيرا ويتفاعل مع أشعة الشمس فيؤدي إلى تصبغات جلدية.. لذلك استخدامي أدوات مناسبة لبشرتك.

- ارتداء الحجاب بعد غسل الشعر مباشرة: عليكِ تجفيف شعرك جيدًا حتى لا تتعرض فروة الرأس للقشرة والفطريات وتساقط الشعر نتيجة ضعف الشعر.

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- حمام البخار: يعمل حمام البخار على تفتيح مسامات الجلد وزيادة إفراز الدهون وتنشيط الغدد الدهنية وإعادة تكون البثورالسودة سريعًا ولا يفضل عمله.

النوم دون إزالة المكياج: النوم بالمكياج فكرة خاطئة، وتعرض البشرة للإصابة بإنسداد المسام وتلف الجلد وتكون حب الشباب وجفاف البشرة، لذلك يجب الانتباه أثناء إزالة المكياج باستخدام مزيل المكياج المناسب لنوعية البشرة.

- تركيب الرموش الصناعية: تلجأ الفتيات إلى الرموش الصناعية لإضفاء مزيدًا من الجمال لعينيها، ولكن يسبب ذلك أضرار للعين والرموش منها تساقط الرموش الأصلية، والإصابة بحساسية وتهيج العين وتورمها. لذلك من الأفضل تغذية الرموش عن طريق وضع زيوت تحتوي على مادة الخروع ليلا.

- ماسكرا الحواجب: تعتبر أحد أدوات التجميل التي تستخدمها الكثير من الفتيات لزيادة كثافة الحواجب، لكنها تضر بالحواجب وتؤدي إلي تساقط شعر الحاجب والتهاب الجلد.