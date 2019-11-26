محمد اسماعيل - القاهرة - هل تعانين من دهون الشعر؟.. هذه الأطعمة السبب

كتبت - لمياء يسري:

تعاني بعض الفتيات من إفراز فروة الرأس للدهون دون معرفة سبب محدد لذلك.. ويعتبر الطعام أحد الأسباب الرئيسية لدهون الشعر، بحسب ما أوضح موقع "إنديان إكسربرس".

نقدم لكِ بعض النصائح حول الأطعمة التي يجب عليكِ تجنبها لتجنب هذه المشكلة:

- الأطعمة المقلية

تؤدي الوجبات المقلية إلى تحفيز الغدد الدهنية في إفراز الدهون، بما في ذلك البشرة وفروة الرأس، لذا يفضل اتباع نظام غذائي لا يعتمد بشكل كبير على الوجبات المقلية والسريعة، خاصة البرجر في أوقات المساء.

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- الحليب

على الرغم من فوائد الحليب الكبيرة للعظام والجسم بشكل عام، إلا أنه وكافة منتجات الألبان تحفز إنتاج الدهون، ما يجعل مظهر شعر الرأس لزجًا، بالإضافة إلى زيادة حب الشباب.

- السكر

الإفراط في تناول السكر يحفز الغدد الدهنية على إنتاج المزيد من الزيوت في الجسم.

- الكربوهيدرات

ربما لا يسبب طعامًا معينًا يحتوي على الكربوهيدرات إلى زيادة إفراز الدهون، ولكن تجنبها قدر الإمكان يحافظ على صحة الشعر ولمعته الطبيعية المناسبة.

- الملح

يفضل تناول الملح والمكسرات المملحة بالقدر المناسب دون إفراط، حتى لا يتسبب في انتفاخات تحت العين أو جفاف الجسم بشكل عام، ما يحفز من إنتاج المزيد من الزيوت لتعويض نقص المياه.