قفاطين وجلابيات للسهرة موضة 2020 بتوقيع ماركات عالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - تسابقت دور الأزياء العالمية على تقديم باقة فخمة من القفاطين والجلابيات المطرزة والمحبوكه بالريش، ما يجعل منها قطعًا مثالية لـ إطلالات السهرات، اِكتشفي أحدث الموديلات من عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 لعلها تكون مصدر إلهام، تستوحي منه اطلالة مناسبات نهاية العام.

الأقمشة المطبعة بالورود موضة ربيع 2020



قفاطين مشجرة موضة 2020

قفاطين مشجرة



لم تعد القفاطين المطبعة بالورود حكرًا على اطلالات النهار، بعدما شاهدنا تصميمات خطفت الأنظار على منصات عروض ربيع 2020 تناسب بشكل كبير طلعات المساء والسهرات، مثل الموديلات الموقعة من بادجلي ميشكا Badgley Mischka، وريتشارد كوينRichard Quinn، اكتفي بتنسيقها مع أقراط متدلية وكلاتش ملون وحذاء Pointy بلون يتناغم مع كامل الطلة، ويُفضل أن يكون باللون الأسود أو بلون الجلد.



قفاطين مطرزة للسهرة

قفاطين مطرزة للسهرة



يمكن لقفطان مزدان بتطريز على الأكتاف أن يمنحكِ اطلالة فخمة في المناسبات المهمّة، لا سيما إذا كان يحمل توقيع أسماء كبيرة مثل ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti، وإيلي صعب Elie Saab، نسقي تصميم الأخير مع أساور عريضة وقلادة طويلة، وكلاتش وحذاء باللون الذهبي لتتفردي بأسلوبكِ الفاخر.

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قفاطين ترتر من مجموعات ربيع 2020

قفاطين ترتر



انتشرت هذا العام موضة الترتر الذي يغلف أغلب الفساتين والسترات وحتى القفاطين، حيث لاحظنا حرص بعض الماركات على إدراجه ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة، فأحببنا القفطان الفوشيا من Ashish والقفطان الأحمر من عرض سيمون روشا Simone Rocha، كلا اللونين يناسب ألوان البشرة كافة، جربي تنسيقهما مع اكسسوارات ذهبية لاطلالة جريئة.

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