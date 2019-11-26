هذا الشتاء...لا تتخلي عن الحقيبة البيضاء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - لطالما تميّز فصل الشتاء بالألوان الداكنة والغامقة، التي ما أن يدخل هذا الفصل حتى تبدأ السيدات باختيارها سواء في ملابسهن أو في قطع الاكسسوارات التي سترافقها.

ولكن في شتاء 2020، قررت الدور العالمية أن تكسر هذه القاعدة وأن تقدم حقائب يد باللون الأبيض الناصع، التي جاء معظمها من دون أي تطريز أو ألوان أخرى، بل كانت من الأبيض فقط، لكي تتمكني من اختيارها مع مختلف الألوان.

وعلى اعتبار أن حقائب اليد يجب أن ترضي كافة الأذواق، رأينابعض الحقائب بأحجام كبيرة في حين جاء بعضها الآخر بحجم صغير وناعم.



حقائب بيضاء كبيرة الحجم

حقيبة بيضاء بحجم كبير لإطلالة أنيقة من Miu Miu



لا يمكن الاستغناء عن الحقيبة الكبيرة الحجم في مختلف المناسبات والأوقات، على اعتبار أنها واحدة من قطع الاكسسوارات الأساسية التي تحتاج لها السيدة في رحلات السفر، أو في الخروجات الطويلة.

لذا قدمت دار Prada حقيبة يد بيضاء بحجم كبيرـ جاءت على شكل سلّة، تميزت بصناعتها المتينة والقوية، كما جاء فيها حزامين أحدهما طويل والأخر قصير لترتدينها كيفما تحبّين.

أما Miu Miu فقد قدمت حقيبة بيضاء بشكل مستطيل، أيضاً جاء فيها حزامين مختلفي الطول، كما تميزت بشعار الدار الفضي على وجهها.



حقائب بيضاء صغيرة الحجم

حقيبة بيضاء بحزام طويل من Valentino



بعدما توجهت الموضة نحو الحقائب الصغيرة الحجم، أصبحنا نراها في مجموعات الدور العالمية أكثر من تلك الكبيرة، حيث تنوعت تصاميمها وأشكالها.

وقد أبهرتنا الحقيبة البيضاء من Valentino التي جاءت بحزام طويل من الجلد الأبيض، في حين تزينت بسلسال ذهبي اللون في مقدمتها ليمنحها فخامة أنيقة.

حقيبة بيضاء بحجم ناعم وشكل لافت من Fendi



أما دار Fendi فكعادتها تقدم كلّ ما هو مميز وأنيق، حيث لفتت نظرنا الحقيبة البيضاء الصغيرة التي جاءت بحجم يناسب الإطلالات الرسمية، خاصة بوجود شعار الدار الذهبي الذي زينها.

وفي حين تميزت حقيبة Jimmy Choo بتصميمها المتوسط الذي جاء بشكل تقليدي، أما الجلد الذي صنعت منه فهو من أجود الأنواع وأفخمها، كما استطاع شعار Jimmy Choo الفضي الذي زيّن وجه الحقيبة من منحها الفخامة والأناقة.

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