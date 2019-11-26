طريقة تقشير أحماض الفواكه في البيت

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - تعتبر عملية تقشير البشرة وازالة طبقات الجلد الميت الخطوة الأولى والأساسية من الخطوات التي يجب اعتمادها للعناية بالبشرة. فلا يمكن البدء بتطبيق كريمات العناية بالبشرة قبل إزالة الشوائب وتقشيرها وغزالة الجلد الميّت الذي يتسبب ببهتان البشرة وظهورها بإطلالة متعبة.

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وتتنوع طرق تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت ونجد العديد من المستحضرات المركّبة الفعالة في هذا الخصوص، إضافة إلى الوصفات الطبيعية التي تفي بالغرض. في هذا السياق، ازداد الحديث في الآونة الأخيرة عن المقشرات الكيميائية التي ترتكز على أحماض الفواكه، والتي يتم استخدامها من قبل خبراء التجميل حول العالم.



رغم فعالية هذه التقنية، إلا أن إجراءها بشكل عشوائي ودون اشراف مختصين قد يعرض بشرتك للأذى، خصوصاً إن لم يتم استخدام المستحضرات المركزة كما يجب أو بالكمية اللازمة. فماذا لو قلنا لك أنه يمكنك تجربة هذه الطريقة في منزلك بشكل آمن، ودون الحاجة لشراء أي مستحضرات خاصة؟ إليك فيما يلي طريقة تحضير مقشر احماض الفواكه في البيت، وذلك من خلال خلطتين مضمونتين وفعاليتين.



مقشر احماض الفواكه بالبابايا والاناناس

مقشر البشرة



هذه الخلطة فعالة لإزالة طبقات الجلد الميت كما تنظيف المسام لإزالة الشوائب وإعادة الإشراقة للبشرة، فلا تتأخري في تجربتها.



المكونات



كوب من فاكهة البابايا المقطعة

كوب من الاناناس الطازج وليس المعلب

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض



طريقة التحضير



ضعي الفواكه في الخلاط لسحقها جيداً ثم أضيفي العسل مع تحريك المزيج جيداً.

بعد غسل وجهك وتجفيفه، طبقي الخلطة كقناع على وجهك مع تفادي منطقة العينين.

اتركي الخلطة على وجهك لمدة 7 دقائق، ثم افركيها بلطف بشكل دائري.

اغسلي بعد ذلك وجهك بالماء البارد والغسول، وجففي بشرتك من خلال التربيت وليس الفرك.

كرري هذه الخلطة مرة واحدة في الأسبوع لا اكثر لتفادي تهيج البشرة.



مقشر احماض الفواكه بالمانجو

مقشر البشرة



أما إن لم تتوفر لديك المكونات أعلاه، أو إن كنت تبحثين عن مقشر من احماض الفواكه له أيضاً فعالية في تفتيح البشرة، فإليك الخلطة المضمونة التالية.

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المكونات



مقدار ملعقتين كبيرتين من قطع المانجو الطازجة

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون

ملعقة كبيرة من الحليب كامل الدسم



طريقة التحضير



ضعي المكونات في الخلاط للحصول على مزيج متجانس.

بعد تنظيف وجهك وتجفيفه جيداً، طبقي الخلطة على البشرة مع التدليك بشكل دائري لمدة 10 دقائق.

اتركي الخلطة لمدة 5 دقائق إضافية ثم اغسلي البشرة بالماء البارد والصابون.

استخدمي مقشر المانجو هذا مرتين في الاسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.



فما الذي تنتظرينه؟ اختاري من بين خلطتي مقشر احماض الفواكه أعلاه ما يناسبك واعتمديها بشكل دوري لبشرة مشرقة وخالية من الشوائب.

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