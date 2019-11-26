خلطة لتنعيم الشعر من أفضل الزيوت والنتيجة مذهلة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - تسعى السيدات جاهدة للحصول على شعر حريري من خلال خلطات منزلية الصنع، لذا نقدم لكِ -الخليج 365- خلطة لتنعيم الشعر من أفضل الزيوت للعناية بجمال شعركِ وصحته، والنتيجة حتماً ستكون مذهلة.

الموز للعناية بالشعر.. ماسك سحري والنتيجة في 30 دقيقة

خلطة لتنعيم الشعر



1- خلطة لتنعيم الشعر من زيت بذور الرمّان



خلطة لتنعيم الشعر



تتمتّع بذور الرمّان بغناها بمضادّات الأكسدة والأحماض الدهنية الأساسية، منها حمض الـPunicic Acid. ننصحك بضمّ زيت بذور الرمّان إلى قائمة الزيوت الطبيعية التي تصلح الشعر وتحميه وترطّبه وتعيد الحيوّية إليه. استخدميه وحده أو امزجيه في أيّ خلطة تعدّينها، لتحصلي على شعر لامع بملمس حريري. يشتهر استخدام زيت بذور الرمّان في العديد من منتجات البشرة ومستحضرات العناية بالشعر، خصوصاً وأنّه فعّال في إصلاح البشرة والشعر على حدٍّ سواء.



2- خلطة لتنعيم الشعر من زيت شجرة الشاي

خلطة تنعيم الشعر



هذا المنتج الطبيعي للشعر مفيد في تهدئة تهيّج فروة الرأس، والحصول على شعر صحّي. فلزيت شجرة الشاي خصائص مضادّة للبكتيريا والفطريّات، وبالتالي تأثير مطهّر رائع. أضيفيه إلى الشامبو أو إلى بلسم منزلي الصنع لقدرته على التنظيف من دون أن يخلّف آثار الجفاف القاسية التي تؤدّي إليها المنتجات التجارية.

3- خلطة لتنعيم الشعر من زبدة الشيّا

خلطة تنعيم الشعر



قد لا تندرج زبدة الشيّا ضمن فئة الزيوت الطبيعية، لكنّها كثيفة الاتّساق تماماً كزيت جوز الهند. خذي منها مقدار قبضة اليد، ودفّئي الزبدة قليلاً، ثمّ استخدميها كأنّها علاج زيتيّ ساخن.

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4- خلطة لتنعيم الشعر من زيت الأملا

خلطة تنعيم الشعر



هذا الزيت الطبيعي للشعر يستحقّ بالتأكيد أن يكون جزءاً من نظام عنايتك بشعرك! هو معروف أيضاً باسم "زيت عنب الثعلب الهندي"، كما أنّه عنصر رائع وشائع لدى السيّدات في كافّة أنحاء العالم. زيت الأملا مرطّب فعّال جدّاً، وعلاج تقليدي لتعزيز نموّ الشعر وقشرة الرأس. أمّا بالنسبة للّواتي يعانين من الشيب المبكر، فيمكنهنّ استخدام هذا الزيت، الذي من شأنه تعزيز صباغ الشعر الطبيعي عند تطبيقة بانتظام، وتخليصك من الخصلات الرماديّة.

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بذور الكتان لشعر حريريّ الملمس.. النتيجة مذهلة