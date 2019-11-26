حفيظ دراجي أفضل معلق رياضي عربي لعام 2019 .. هذا ما قاله بعد نيل اللقب

اختير المعلق الرياضي الجزائري في قنوات “بي إن سبورت” القطرية، حفيظ دراجي، كأفضل معلق رياضي لعام 2019، وفقا للاستفتاء الجماهيري الذي أجرته مجلة ”وشوشة” المصرية والذي شمل “الأفضل” في مجالات أخرى.

وعلق الاعلامي الجزائري الشهير حفيظ دراجي على هذا الانجاز كما رصدت “وطن” قائلاً :” سعيد وفخور بتتويجي بلقب أفضل معلق لسنة 2019 حسب استفتاء موقع (وشوشة) المصرية رفقة أبرز الإعلاميين واللاعبين”.

وشمل استفتاء “وشوشة”- الموقع الفني الأول في مصر- التصويت على “الأفضل“ في عام 2019 ، في المجالات التالية: مزيكا، دراما، سينما، تلفزيون، راديو، مرأة، رياضة، نجوم سوشيال ميديا.

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وسيتم تسليم جوائز “وشوشة” في 13 ديسمبر/ كانون الأول القادم، في حفل من المتوقع أن يشهد حضور عدد من النجوم في شتى المجالات.

وسبق لحفيظ دراجي (55 عاما) أن فاز في عام 2009 بجائزة أفضل معلق عربي بحسب استفتاء أجراه موقع “كوورة”.

وقبل ذلك، بجائزة أفضل معلق رياضي في الجزائر 2006. كما نال جائزة رياضة من اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2004. وأيضاً حصل في عام 2001 على جائزة أفضل معلق رياضي في العالم العربي من جريدة الأحداث المغربية.