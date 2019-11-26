بـ"نيو لوك مختلف".. دنيا سمير غانم تشارك في احتفالية "يونسيف" مع زوجها

بـ"نيو لوك" مختلف عما ظهرت به لما يقارب سنة، ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم، خلال حضورها احتفالية مرور 30 عاما على خدمات مؤسسة "يونسيف" للأطفال، بصحبة زوجها الإعلامي رامي رضوان.

وأطلت "دنيا" بشعر أسود اللون، ومتوسط الطول، عقب اعتمادها على "اللوك الأشقر"، مرتدية سترة سوداء لامعة، وتوب وبنطلون قاتمين اللون.

وعلقت الفنانة على مشاركتها بالفعالية، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، قائلة: "تهانينا لمرور 30 عامًا في مجال خدمة ملائكتنا.. سعيدة للغاية لأنني كنت جزءًا من مشاريع وحملات هادفة ونبيلة لمؤسسة خلال السنوات الخمس الماضية.. بارك الله فينا أطفالنا في جميع أنحاء العالم، أكثر المخلوقات البريئة على وجه الأرض".

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وفي سياق متصل، وجهت رسالة شكر لزوجها باللغة الإنجليزية، موضحة: "ممتنة لك على دعمك لي".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشورين، اللذان حصدان على ما يزيد على 77 ألف تسجيل إعجاب، من متابعيها وزملائها في الوسط الفني على رأسهم الممثلة التونسية درة، ومئات التعليقات، أبرزها: "أنتِ نموذج مثالي للفنان المساهم في تطوير مجتمعه"، و"ربنا يحفظكم لبعض"، و"زي القمر بجد".