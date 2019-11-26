ردت دار الإفتاء المصرية على تساؤل ما عدة المطلقة التي تحيض في طلاق رجعي؟.. وهل بإمكان المطلق مراجعتها رغم مرور فترة العدة؟ وهل بإمكانها الزواج بعد مرور فترة العدة؟.
وكان الجواب من دار الإفتاء المصرية عبر الحساب الرسمي لها على "فيس بوك"، أن عدة المطلَّقة التي تحيض إذا كانت حائلًا –غير حامل- هي ثلاث حيضات كوامل.. قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، فهذه عدة ذوات الحيض من المطلقات، والنساء مؤتمنات على أرحامهن، فهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة، وهو المعمول به إفتاءً وقضاءً في مصر.
وما دامت عدة الطلاق الرجعي قد انتهت دون أن يرجعها الزوج لعصمته، فليس له أن يراجعها بعد انقضاء العدة إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، ولا مانع من زواجها بعد انقضاء العدة من غير مطلقها ويكون هذا الزواج صحيحًا.
كانت هذه تفاصيل خبر الإفتاء: من حق المطلقة طلاقا رجعيا أن تتزوج بعد انتهاء عدتها مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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