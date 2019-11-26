تكمل، اليوم، علا غانم عاملها الـ49، وعلى الرغم من قلة أعمالها الفنية إلا أنها استطاعت ان تجد لنفسها مكانة ملائمة في الساحة الفنية سواء بأعمالها الدرامية، أو أدوارها الجريئة في الأفلام المختلفة، فقد تميزت بكونها متمردة وجريئة، وتقدم أدوارا استثنائية، ويستعرض "هن" في التقرير التالي محطات من حياتها. ولدت بالكويت في 26 نوفمبر 1971. انتقلت بعدها للإقامة بمحافظة الإسكندرية. تحمل شهادة الثانوية العامة فقط ولم تكمل التعليم الجامعي. بدأت مشوارها الفني كموديل في أغنية "هنساك" للمطرب محمد فؤاد. أولى زيجاتها كان من المطرب وليد الضفراوي بعمر الـ17. أنجبت علا غانم منه ابنتيها "كاميليا، فريدة"، إلا أن زواجها لم يستمر سوى 5 سنوات. عقب الانفصال، تزوجت علا غانم من أحمد المسلمي. Advertisements انتهت الزيجة بعد مرور 7 أشهر، بسبب تعديه عليها بالضرب أمام بناتها. وتزوجت علا غانم للمرة الثالثة وحتى الآن من رجل الأعمال عبد العزيز لبيب. اشتهرت بالأدوار الجريئة، والإغراء، بالسينما والتلفزيون. أزالت ورم حميد من بطنها بعملية جراحية في عام 2014. قالت في تصريحات لها إنها لو كانت رجلا لتزوجت الفنانة غادة عادل، ورافقت أنجلينا جولي.

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كانت هذه تفاصيل خبر في يوم ميلادها.. "أزالت ورم من بطنها" محطات في حياة علا غانم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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