معلقة على باب سيارة.. العثور على جثة فتاة قتلت على يد صديقتها

في مشهد مأساوي بولاية فلوريدا، فقدت فتاة تبلغ من العمر 21 عاما، حياتها بعد قتلها، يوم السبت، لتكتشف الشرطة لغز جريمة القتل التي حيرت الجميع وتتوصل للقاتل.

نشرت الشرطة بولاية فلوريدا فيديو لامرأة تبلغ من العمر 21 عاما، تغادر حانة مع صديقة عمرها 51 عاما، قبل ساعات من اكتشاف الجريمة، والعثور على جثة فتاة تدعى "مايا" في طريق قريب، معلقة من سيارة، ورصاصة في رأسها.

وبعد ذلك بقليل اتصلت المرأة الخمسينية "سيرانو"، بالشرطة قائلة إن هناك "امرأة ميتة" أمام منزلها الواقع في كورال سبرينجز، وقد أخبرت الضابط في البداية أنها لا تعرف دانييلا تاباريس مايا، ثم عدلت أقوالها لاحقا قائلة إنها تعرفها قبل أن توجه لها الشرطة تهمة القتل.

وفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل"، اكتشفت الشرطة جثة مايا في حالة مخيفة، إذ كانت قدم واحدة لها معلقة في الباب المفتوح لسيارة وهي مستلقية على ظهرها مصابة بطلق ناري في جبهتها.

تفاصيل جريمة القتل

أصدرت إدارة شرطة كورال سبرينجز التي تحقق في جريمة القتل شريط فيديو مدته 30 ثانية، تظهر فيه مايا وهي تغادر المكان مع سيرانو في طريقها على ما يبدو لتوصيلها إلى المنزل وذلك في الساعة 1:30 صباحا.

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ويُظهر التسجيل الصامت، سيرانو مرتدية بنطال جينز وقميص أبيض، وهي تبتسم وتحيي أحدهم فيما تقف مايا خلفها، وظهرها إلى الكاميرا.

وأظهرت التحقيقات أن سيرانو ومايا شاهدا فيلما سينمائيا سويا مع آخرين، قبل أن يتوجها سويا إلى الحانة حيث قالت وثيقة المحكمة إن المرأتين كانتا تتحدثان وتضحكان وتناولتا المشروبات لعدة ساعات.

وقد اكتشف المحققون أنها قد غسلت سريعا قميصا ملطخا ببقعة دماء، وحذفت أيضا مقطع فيديو تم تصويره بالقرب باب شقتها، علما بأن لديها تصريح بحمل أسلحة نارية وتمتلك 3 مسدسات.

وتم القبض على "سيرانو"، بتهمة القتل من الدرجة الثانية، وتغيرت أقوالها، وتم احتجازها في سجن مقاطعة بروارد.

واتضح أن "سيرانو" امرأة متزوجة وأنجبت أطفالًا، فيما قال أحد الأشخاص الذين يعرفونها في الحي أنها معروفة بالإفراط في تناول المشروبات الكحولية.