بعد نفي شائعة وفاته.. عادل إمام وزوجته هالة قصة حب بدأت من شباك الجيران

تلاحق شائعات الموت بين الحين والآخر الفنان عادل إمام، وكأنها تستعجل وفاته، وفي كل مرة يخرج الفنان لينفي تلك الأنباء، والتي كان آخرها ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، التي نفاها على طريقته الخاصة، خلال حفل عيد ميلاد نجله المخرج رامي إمام، الذي احتفل به برفقة فريق عمل مسلسل "فالنتينو"، الذي سيشارك به ضمن السباق الرمضاني لعام 2020.

على نغمات "سنة حلوة يا جميل"، رقص الزعيم برفقة نجله، وبدا بصحة جيدة، عكس الأخبار التي تناقلت خلال اليومين الماضيين، والتي أفادت بسوء حالته الصحية ووفاته، مرتديا بنطلون كلاسيك وقميص وبليزر بيج، ووقف بجانب رامي خلال الاحتفال.

ويقدم "هُن" قصة حب الزعيم عادل إمام وزوجته هالة الشلقاني، خلال السطور التالية.

زوجته هالة الشلقاني دائما خلف الستار، ولم تتصدر المشهد يوما ما، فضل الزعيم أن يبعدها عن وسائل الإعلام، فهي أبنه الجيران التي لعبت دورا بارزا في حياة زعيم الكوميديا، التي تنتمي لإحدى عائلات المجتمع الراقي في القاهرة.

بدأت قصة حبهما حينما كان يتردد على منزل صديقه سمير خفاجة، رآها للمرة الأولى من شباك منزل صديقه وهو بصحبة رفقاءه، وبدأوا في معاكستها إلا أن عادل التزم الصمت، رغم رفضه الدخول في ارتباط رسمي، إلا أن الموقف تغير بعد دخولها في حياته، ورغم عدم مرور عام على تعارفهما، إلا أن زواجهما تم خلال فترة قصيرة.

وخلال لقاء تليفزيوني نادر، مع الإعلامي مفيد فوزي، روت هالة الشلقاني قصة تعارفها وارتباطها بالزعيم، "انت بتفكرني بحاجات حصلت من 14 سنة".

القصة بدأت عند رفض الزعيم معاكسة تلك الفتاة التي فتحت شباكها الموجود أمام شباك معتز خفاجة صديق الزعيم، تقول هالة، "كلهم بدأوا يعاكسوني ويقولوا كلام إلا هو، وده لفت نظري جدا"، ليرد الزعيم على كلامها، "فجأة الشباك اتفتح، وخرج شيء له حضور، ومبهج، كلهم عاكسوها إلا أنا مش دي الطريقة اللي تعجبني".

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كان هذا اليوم هو بداية الشعاع الذي بدأ ينسل إلى داخل قلب الزعيم، إذ يروي حكاية الزواج قائلا "لما عرفتها قلتلها مش هنتجوز، إحنا هنبقى أصدقاء بس"، وترد هالة، "لا أنا أصريت اننا نتجوز، هو كان شاب وخايف من المسؤوليات، ولكن أنا اقنعته"، وعقب عام واحد من التعارف تزوجا.

ويكمل الزعيم قصة زواجه: "قلتلها مش هنخلف في أحلام وطموحات عايز أحققها، خلفت وجبت رامي، قلتلها خلاص كويس ولد واحد كفاية، عشان نقدر نعيش حياتنا كويس، خلفت سارة، وبعدين ولد وبنت حلو أوي، خلاص، مفيش رحت جبت محمد".

شائعة وفاة عادل إمام

وانتشرت شائعات وفاة الزعيم عادل إمام قبل يومين، ولكن رامي إمام نفى تلك الشائعات، ونشر فيديو يظهر فيه والده خلال تصوير مسلسل "فالانتينو" بينما كان "الزعيم" يراجع النص، وقال رامي في المقطع إن والده يحاول حفظ ودراسة النص وختم قائلا "مفاجأة".