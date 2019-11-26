عقب إحرازه "هاتريك".. زوجة وليد سليمان: ربنا يحفظك ويحميك

بصورة له خلال الاحتفال بأهدافه في مباراة النادي الأهلي ضد الجونة مساء أمس، احتفلت ياسمين أمل، زوجة اللاعب وليد سليمان بتألقه في منافسات الدوري المصري الممتاز، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

علقت "ياسمين" على الصورة بالدعاء لزوجها "اللاعب الحاوي"، قائلة: "ربنا يحفظك ويحميك".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 2100 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "الحاوي صانع السعادة في القلعة الحمراء"، و"دايما بتدعمي جوزك وفي ظهره"، و"ربنا يحفظك من الإصابات"، و"وليد سليمان رجل المهام الصعبة".

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وليد سليمان يتألق أمام "الجونة"

تمكن وليد سليمان، جناح الفريق الأول بالنادي الأهلي، من تسجيل 3 أهداف خلال مباراة الأحمر، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل وليد سليمان أهدافه في الدقيقة 9، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ثم في الدقيقة 42، من متابعة جيدة لخطأ مدافع الجونة أمام المرمى، والثالث من ضربة رأسية أمام الشباك الخالية في الدقيقة 49، ليضع اللاعب صاحب الـ34 عاما، أول "هاتريك" له منذ انتقاله للنادي الأهلي موسم 2010-2011 قادماً من بتروجت، على مستوى جميع البطولات المحلية والأفريقية.