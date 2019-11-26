إليكِ أهم قطع ستايل الشارع المُسيطرة على الموضة في الـ 10 أعوام الأخيرة

مع اقتراب العقد الثاني من القرن العشرين من نهايته، حان الوقت لنكتشف بعض القطع البارزة في أسلوب الشارع التي شكّلت هذه الفترة، بطبيعة الحال في كل موسم، يوجد عنصر واحد على الأقل يتصدّر الترتيب بين مجموعة قطع ستايل الشارع. جمعنا لك 8 من أكثر القطع شهرةً في العقد الثاني من القرن العشرين تعرّفي عليها:

حقيبة جاكيموس لو تشيكيتو

حصد المُصمم الفرنسي سيمون بورت جاكيموس، شهرةً واسعةً بفضل الإكسسوارات الصغيرة التي قدّمها ضمن مجموعاته لعلامة جاكيموس في المواسم القليلة الماضية، حيث أصبحت حقيبة Le Chiquito نمطًا مفضلًا لدى عشّاق الموضة والمؤثرات على حد سواء.

وعلى الرغم من أنها أكبر من حقيبة Le Petit Chiquito الصغيرة للغاية؛ والتي تبدو كإكسسوار أكثر من كونها حقيبة يد؛ إلا أنّها لا تزال قطعة غير عملية إلى حد ما ولكنها أنيقة، كما أنها متوفّرة في مجموعة من تدرجات الألوان، من الأسود الكلاسيكي إلى الإصدارات الصفراء النابضة بالحياة وحتى بطبعة التمساح، ومن المتوقع أن تبقى الحقيبة رائجةً حتى في المواسم القادمة أيضًا.

نظارات لاست لوليتا من "Adam Selman x Le Specs"

بلغت شعبية صيحة النظارات الشمسية النحيفة ذروتها قبل عامين، وقد حظيت نظارات Last Lolita من مجموعة تعاون آدم سلمان مع علامة لوسبيكس بشعبيةٍ واسعةٍ، خصوصًا النمط بعدسات عينيْ القطة البارزة، حيث شوهدت على العديد من النجمات من جيجي حديد وزوي كرافيتز إلى كاردي بي في عام 2017.

وبفضل سعرها المتواضع وكونها رائجة في صفوف المشاهير، شقّت طريقها إلى خزانات عشّاق الموضة والعامة بعد فترة وجيزة، حيث نفدت من مخازن العلامة التجارية وتم إعادة تخزينها لعدة مرات.

حقيبة كلاتش Envelope Lava من كريستوفر كين

تضمّنت مجموعة كريستوفر كين لخريف / شتاء 2011، العديدَ من القطع التي تميّزت بأطراف بلاستيكية مملوءة بالهلام الملون، وظهرت على الياقات، والخصر للعديد من قطع المجموعة، ولكن القطعة الأكثر رصدًا خلال أسابيع الموضة القادمة والتي حصدت شعبية واسعة هي حقيبة الكلاتش "Envelope Lava Clutch"، والتي ظهرت بتدرجات ألوان متنوعة مثل الأزرق / الأخضر، الوردي / الأرجواني، البرتقالي / الأزرق الداكن، وقد شوهدت في أيدي العديد من المشاهير طوال موسمي ربيع / صيف 2012 وما بعده.

الأحذية الرياضية Triple-S من بالنسياغا

أصبحت الأحذية الرياضية Triple-S من بالنسياغا من أكثر الأحذية المرغوبة في السنوات الأخيرة، حيث اجتاحت هذه الصورة الظلية القبيحة ساحة الموضة في عام 2017.

وعلى الرغم من أنها كانت أكثر جدلًا خلال تلك السنة وحتى عام 2018، إلا أنّها لا تزال تُرى كثيرًا على أقدام عشّاق الموضة، وبفضل صورتها الظلية الغريبة التي يمكن التعرف عليها فورًا وسعرها المرتفع من المؤكّد أنها من أنماط الأحذية الأكثر شهرةً في أواخر العقد الثاني من القرن العشرين.

Advertisements

طبعة "Rottweiler" من جيفنشي

أثناء تولِّي ريكاردو تيسكي الإدارة الإبداعية لدار جيفنشي، أضاف المصمم العديد من الطبعات الغرافيكية البارزة إلى أرشيف العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة لكن الطبعة الأكثر شعبية هي طبعة Rottweiler، والتي ظهرت لأول مرة على مدرج جيفنشي لموسم خريف 2011، وتم رصدها على العديد من المشاهير مثل ريهانا وكاني ويست على الفور، قبل أن تشقّ طريقها إلى مشهد أسلوب الشارع في الموسم التالي، كما حصلت هذه الطبعة على مجموعة مخصصة وحصرية قبل مغادرة تيسكي منصبه الإبداعي في عام 2017.

أديداس أوريجينالز ستان سميث

أحذية ستان سميث من أديداس أوريجينالز ليست حذاءً رياضيًا جديدًا ، لكنها لم تحصد شهرة واسعة إلا بعد أن نسقتها فيبي فيلو مع مختلف الإطلالات خلال عرض مجموعة خريف / شتاء 2010 لعلامة سيلين، وبعد ذلك أعادت شركة أديداس تقديمها في عام 2014 بألوان متعددة ونسخ مختلفة كنسخة راف سيمونز، غير أن الحذاء الكلاسيكي من الجلد الأبيض مع ومضة من اللون الأخضر هو النمط الذي تم رصده بشكل كبير خلال أسابيع الموضة طوال العقد الثاني.

الكنزة بطبعة الشعار من كينزو

قدّم الثنائي هومبرتو ليون وكارول ليم كنزة "النمر" بعد سنوات من توليهما الإدارة الإبداعية لعلامة كينزو، وتزامن ذلك مع ازدياد شعبية تدوين الموضة، أصبحت القطعة الجريئة المفضلة لدى المشاهير "الجدد" في تلك الحقبة، وقد تم إحياء شعار النمر من محفوظات كينزو في سنة 2013 وادّعى الثنائي أنَّ هذه هي المرة الأولى التي ينتج فيها المنزل الفخم الفرنسي قميصًا من النوع الثقيل بسعر في المتناول مقارنةً بقطعها الأخرى، وكانت السبب وراء انطلاق صيحة اللوغومانيا.

هزّت أخبار رحيل المصممة فويبي فيلو من سيلين عالم الموضة في نهاية عام 2017، لذلك يبدو من المناسب أن العنصر الأكثر أناقةً في أسلوب الشارع خلال عام 2018 كان أحد إكسسواراتها الأخيرة للعلامة التجارية الفرنسية، وبالتحديد قلادة الأبجدية النحاسية التي ارتداها عدد لا يحصى من الناس خلال أسابيع الموضة في سنة 2018 في كل مكان من باريس إلى ستوكهولم، وعلى الرغم من أن شعبيتها قد تضاءلت الآن، إلا أنها ستُذكر إلى الأبد كقطعة أيقونية لـ "سيلين القديمة" ، والتي اكتسبت مكانةً خاصةً في أرشيف الأزياء في كل مكان.

قد يهمك ايضاً:

الأحذية "مُملّة" لكنها تحتلّ المرتبة الأولى على قوائم الشراء

تضاعف مبيعات الأحذية الرياضية "سوبيرغا"