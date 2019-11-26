ديانا حداد تهنئ ابنتها بعيد ميلادها: الله يحقق كل أمنياتك ويسعدك

حرصت الفنانة ديانا حداد، على تهنئة ابنتها بعيد ميلادها على حسابها الشخصي على تويتر. ونشرت "حداد" صورة برفقة ابنتها ميرا العبدول، وعلقت: كل عام وأنتي بخير يا نور عيوني يا صغيرة البيت اللي عم تكبر كنتي زعلانة وقلتيلي يا ماما ما بدي أكبر بدي ضل صغيرة قلتلك يا ماما كلنا رح نكبر المهم تضل أرواحنا صغيرة ونقية ونستمتع بالحياة ونحب الناس وما نكره.. الله يخليلي ياكي أنتي وأختك والله يحقق كل أمنياتك ويسعدك يا روحي.

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